Araba alacaklara müjde! Bazı modellerde ÖTV indirimi! Karar resmi gazete yayımlandı

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenleme ile birlikte motor hacmi 1.6'yı geçmeyen araçların ÖTV matrahı arttırıldı. Yapılan bu değişiklik sayesinde bazı otomobil modelleri bir alt ÖTV dilimine düşmüş oldu. Bu durum bazı modellerin fiyatlarına indirim olarak yansıyacak. Matrah değişikliği haricinde ise ÖTV oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

BAZI OTOMOBİLERİN FİYATI DÜŞECEK

Vergisiz fiyatı 85 bin ile 92 bin TL arasında olan araçların ÖTV oranında yüzde 5 indirim, vergisiz fiyatı 130 bin TL ile 150 bin TL arasındaki araçların ise yüzde ÖTV oranında yüzde 30 indirim yapıldı. Bu fiyatların dışında kalan otomobillerde ise herhangi bir ÖTV indirimi uygulanmayacak. Örnek olarak karardan önce satış fiyatı 230 bin TL ile 316 bin TL arasında olan araçlardaki ÖTV yüzde 80'den yüzde 50'ye düşmüş oldu. ÖTV oranındaki bu indirim sayesinde belirtilen özelliklerde otomobil isteyenlere yüzde 20 oranında indirim yansımış olacak.

ÖRNEK İNDİRİM MODELLERİ

318.000 TL 265.500 TL

300.000 TL 250.000 TL

290.000 TL 241.665 TL

278.250 TL 231.870 TL

276.120 TL 230.100 TL

162.840 TL 157.412 TL

361.080 (Hibrit) 300.850 TL (Hibrit)

Resmi gazete kararını görmek için Otomobillerin ÖTV matrah düzenlemesi bağlantısına tıklayabilirsiniz.