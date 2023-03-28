Araba almak için fırsat kapınıza geldi! Devlet destekli, ÖTV muafiyetli Skoda kaçmaz: Fiyatı duyan bayiye koşacak!

Otomobil fiyatlarında gerçekleşen artış ile birlikte o markada düzenlemeler ve büyük indirimler gerçekleşti. Şartları sağlayan vatandaşlar kampanyadan yararlanacak. Şartlar nelerdir? O marka model fiyatları nelerdir? İşte merak edilen detaylar haberimizde.

O ARAÇ MODELİ DEVLET DESTEKLİ ÖTV'SİZ SATIŞTA!

Ülkemizde son günlerde yaşanan enflasyon artışı ve kurda gerçekleşen değişiklikler ile fiyatlarda yükseliş gerçekleşti. Yükselişe geçen fiyatlar ile birlikte vatandaşlar daha da maddi açıdan zorluk çekmektedirler.

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Enflasyon artışı otomobil fiyatlarını da oldukça etkiledi. Otomobil fiyatları da vatandaşları zorladı. Devlet bu durumda vatandaşlara yardımcı olmak için ilk adımı attı. Gerçekleşen yükseliş araçlarda alım piyasasında durgunluk yaratmıştır. Yabancı araçlarda ÖTV artışında kaynaklı bu durum gözlenmektedir. Bu durumdan ötürü vatandaşlar oldukça mağdur kaldı. Devlet bu duruma destek sağlama aşamasındadır. Araç fiyatlarında büyük indirim gerçekleşti.

Skoda Scala Modelinde gerçekleşen büyük indirim araç modeline olan talebi arttırdı. Popüler olan Skoda Scala modeli gençlerin ilgi odağı olmuştur. Yüksek performans, şık tasarım ile dikkat çekmektedir. Devlet tarafından ÖTV düzenlemesi gerçekleştirilmiştir. İndirimler ile birlikte fiyatlarda oldukça düşüş yaşanmaktadır.

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Skoda Scala modellerinde yoğun talep yaşanmaktadır.

Yapılan ÖTV düzenlemeleri ile birlikte büyük indirimli fırsatlar yer almıştır. Gerekli şartların sağlanması halinde muafiyet sağlanarak uygun fiyatla araç sahibi olunabilecek.

Faydalanmak isteyen vatandaşlar ile ilgili kampanyanın bazı detayları şunlardır:

-Engelli veya engelli durumunun %90'ın üzerinde olan vatandaşların birinci derece yakınları faydalanabileceklerdir.

Bu muafiyetten yararlanmak için engel durumu beyan eden belgelerin sunulması gerekmektedir.

Gerekli şartları sağlayan vatandaşlar muafiyetten faydalanabilecekler. Şartları sağlamayan vatandaşlar ise ÖTV'li olarak araç sahibi olacaklardır.

ÖTV muafiyeti gerçekleşen Skoda model ve fiyatları şu şekildedir:

-2022 Skoda Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort: 328.100 TL

-2022 Skoda Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Elite: 346.500 TL

-2022 Skoda Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Premium: 383.300 TL