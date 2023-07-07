Araba almak isteyenler dikkat! Bugünden itibaren yasak geldi: O kurala uymayanlar yandı

Milyonlarca araç sahibi ve galericinin merakla beklediği karar, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu karar, araç satışlarında yeni bir dönemin başladığını işaret ediyor.

Artık araçlarını satmak isteyenler öncelikle aracın sıfır liste fiyatına bakmak zorundalar. Yeni yasal düzenleme resmi olarak kabul edildi ve fahiş fiyatlı ikinci el araç satışlarına yönelik hükümet tarafından yaptırımlar getirildi.

15 TEMMUZ 2023 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Son yapılan yönetmelik değişikliği ile ikinci el motorlu araçların satışında önemli bir adım atıldı. Bu düzenleme, ikinci el araç piyasasında daha şeffaf bir ortamın oluşmasını hedeflemektedir. Artık, ikinci el motorlu araçların satışında üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde fiyatlarla ilan vermek, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti olarak kabul edilecek.

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Yeni yönetmelik ile birlikte, ikinci el araç satışıyla uğraşan gerçek veya tüzel kişiler, yönetmelik hükümlerine uymayan ilanları uyarmak ve Ticaret Bakanlığı'na ilgili bilgileri iletmekle yükümlü olacaklar. Bu sayede, haksız rekabeti önlemek ve tüketicileri korumak amaçlanmaktadır. Uyarma yükümlülüğü, ilan verene aracın üretici veya distribütör tarafından önerilen güncel satış fiyatını ve ilan fiyatının yönetmeliğe aykırı olduğunu içerecektir.

Ticaret Bakanlığı, yönetmelik kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtlarının sınıfı, markası, tipi, cinsi, model yılı ve aksesuar/donanım eklenmesi durumunda üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerine eklenebilecek azami tutarları veya oranları belirlemek yetkisine sahiptir. Bu sayede, piyasadaki rekabetin adil bir şekilde sürdürülmesi ve tüketicilerin korunması sağlanacaktır.

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Yönetmelik değişikliği 15 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanacak. Bu düzenleme, araç alım satımında daha adil bir ortamın oluşmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Araç sahipleri ve galericiler, bu düzenleme sayesinde daha şeffaf bir piyasada hareket edebilecekler ve uygun fiyatlarla karşılaşabilecekler. Tüketiciler ise daha güvenli bir şekilde ikinci el araç alımı yapabileceklerdir.

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