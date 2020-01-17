Araba camı silen ve dilenen çocukların ailelerine işlem yapıldı

15 Aralık 2019-14 Ocak 2020 tarihleri arasında Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından araba camı silerek dilencilik yapan, yaya ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan 10 çocuğun ailesi hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından araba camı silerek dilencilik yapan, yaya ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik olarak yapılan çalışmalarda 12 çocuk tespit edildi. Çalışmalar çerçevesinde 10 aileye Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" suçundan işlem yapıldı. 31 kişiye ise Kabahatler Kanununun ilgili maddesinden işlem yapıldı.

Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak durması, eğitim ve öğretim hayatını sürdürebilmesi için okul önleri ve çevreleri, okul çevrelerindeki park, bahçe, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları denetlendi. Yapılan denetimlerde 1051 kişi sorgulanırken, 11 kişi hakkında işlem yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde 294 okul servisi denetlenirken, 120 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

Kaynak: İHA