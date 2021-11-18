Araba fiyatları artacak mı? 2. el araba fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? İşte son durum

Ekonomi yeni tip koronavirüs pandemisiyle birlikte tüm dünyada ekonomiyi kötüye götürüyor. Türk lirası karşısında doların her geçen gür artması, tedarik ve çip üretimi konusundaki problemler otomobil fiyatlarının artmasına neden oluyor. Otomobil fiyatları son bir yıl içerisinde yüzde 40 oranında yükseldi. Vatandaşlar artık araçları sadece kullanmak amacıyla değil yatırım yapmak için de satın alıyorlar. Bu nedenle sadece sıfır arabalar değil, ikinci el arabaların fiyatları da yükseliyor. Bu bağlamda, Araba fiyatları artacak mı? 2. el araba fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? İşte araç piyasasındaki son durum...

ARABA FİYATLARI ARTACAK MI?

Döviz kuruna paralel biçimde araba fiyatlarının yükselişi devam ediyor. Önceden ayda bir araba fiyatında güncellemeye giden markalar bu dönemde aynı ay içerisinde birden fazla kez otomobil fiyatlarında güncelleme gerçekleştiriyor. Örnek olarak Kasım ayında fiyatlarda ikince defa güncellemeye gidilirken, araba fiyatlarındaki artış yüzde 2 ile 4 arasında oldu.

2. EL ARABA FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Sıfır araba fiyatlarının yükselmesiyle beraber vatandaşlar 2. el araba piyasasına yöneldiler. Bu piyasada da talebin artması ile 2. el otomobil fiyatları da yükselişe geçti.

Sektör yetkililerinin aktardıklarına göre, bazı modellerde 2. el fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçmiş durumda. 10-15 bin TL daha yüksek fiyatla satılan modeller bulunuyor. Yalnızca son iki haftada ikinci el oto fiyatlarında yüzde 10'a yakın bir yükseliş bulunuyor. Yıl sonuna dek ise aynı oranda bir zam yapılması daha bekleniyor. 2022 yılının Mart ayına kadar ise yüzde 25'lik bir zam geleceği belirtiliyor.