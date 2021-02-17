Araba İmalat İşçisi (Ağaç) Meslek Kodu Nedir?
Araba İmalat İşçisi (Ağaç) Meslek Kodu ile Usta Öğretici (Yapı Teknik Ressamlığı-Statik), Denizcilik İşletmeleri Yöneticisi, Gıda Teknoloğu vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Pazarlama/Tarım İşletmeciliği Ve Pazarlama Meslek Elemanı mesleği için “3142.41” kod olarak kullanılır iken Bilgisayarda Çocuk Giysi Kalıpları Hazırlama Elemanı mesleği için “7533.62” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Araba İmalat İşçisi (Ağaç) Meslek Kodu “7522.03” olarak belirlenmiştir.
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