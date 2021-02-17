Araba İmalat İşçisi (Ağaç) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Pazarlama/Tarım İşletmeciliği Ve Pazarlama Meslek Elemanı mesleği için “3142.41” kod olarak kullanılır iken Bilgisayarda Çocuk Giysi Kalıpları Hazırlama Elemanı mesleği için “7533.62” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Araba İmalat İşçisi (Ağaç) Meslek Kodu “7522.03” olarak belirlenmiştir.

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