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  3. Araba kullanmadan önce bir kez daha düşüneceksiniz! Motorine 32 kuruş zam, otogaza 98 kuruş indirim gelmesi bekleniyor!

Araba kullanmadan önce bir kez daha düşüneceksiniz! Motorine 32 kuruş zam, otogaza 98 kuruş indirim gelmesi bekleniyor!

Motorine bu gece yarısından itibaren 32 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Araba kullanmadan önce bir kez daha düşüneceksiniz! Motorine 32 kuruş zam, otogaza 98 kuruş indirim gelmesi bekleniyor!

Petrol fiyatlarında tabloda fiyatlar hareketlilik göstermeye devam ediyor. Edinilen bilgiye göre; bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı motorin 32 kuruş  zamlanırken, otogaza 98 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Benzinde ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Araba kullanmadan önce bir kez daha düşüneceksiniz! Motorine 32 kuruş zam, otogaza 98 kuruş indirim gelmesi bekleniyor!

BENZİN VE MOTORİNDE GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.22 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 TL'den satılıyor.

Araba kullanmadan önce bir kez daha düşüneceksiniz! Motorine 32 kuruş zam, otogaza 98 kuruş indirim gelmesi bekleniyor!

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Araba kullanmadan önce bir kez daha düşüneceksiniz! Motorine 32 kuruş zam, otogaza 98 kuruş indirim gelmesi bekleniyor!

PETROL FİYATLARINDA ARTIŞ

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Araba kullanmadan önce bir kez daha düşüneceksiniz! Motorine 32 kuruş zam, otogaza 98 kuruş indirim gelmesi bekleniyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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