Araba satış ilanlarında deprem detayı! "Deprem bölgesine yardım için tekliflere açığım"

Bir e-ticaret internet sitesinde verilen araç satış ilanlarında yer alan deprem detayı dikkat çekti. Bazı vatandaşları aracın satışından elde edecekleri gelirleri deprem bölgesine göndereceklerini ifade etti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Araba satış ilanlarında deprem detayı! "Deprem bölgesine yardım için tekliflere açığım"

Türkiye, Kahramanmaraş depremiyle tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde 10 il etkilendi. 13.5 milyondan fazla kişiyi etkileyen deprem nedeniyle Türkiye'de vatandaşlar seferber oldu.

Araba satış ilanlarında deprem detayı! Deprem bölgesine yardım için tekliflere açığım

Bazı vatandaşlar satışa çıkardığı araçlarından elde edeceği geliri deprem bölgesine göndereceğini belirtirken bazı vatandaşlar ise deprem nedeniyle araç satışının durdurulduğunu ifade etti.

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İLANLARDA DEPREM DETAYI

Bazı araç satış ilanlarında "Deprem sebebi ile aracım acilen satılık", "Deprem bölgesine yardım için tekliflere açığım", "20 bin TL'si deprem bölgesine", "Deprem bölgesine gidiyorum, mesaj atarsanız dönüş sağlarım", "Deprem nedeniyle satışı durdurulmuştur" başlıklarının olduğu görüldü.

Araba satış ilanlarında deprem detayı! Deprem bölgesine yardım için tekliflere açığımAraba satış ilanlarında deprem detayı! Deprem bölgesine yardım için tekliflere açığımAraba satış ilanlarında deprem detayı! Deprem bölgesine yardım için tekliflere açığımAraba satış ilanlarında deprem detayı! Deprem bölgesine yardım için tekliflere açığımAraba satış ilanlarında deprem detayı! Deprem bölgesine yardım için tekliflere açığımscreenshot-6.jpgAraba satış ilanlarında deprem detayı! Deprem bölgesine yardım için tekliflere açığımAraba satış ilanlarında deprem detayı! Deprem bölgesine yardım için tekliflere açığım

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