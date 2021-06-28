90 milyonluk vurgun yapmışlardı! Araba vaadiyle dolandıkları paralarla çiftlik kurmuşlar

İstanbul'da savcılığa başvuru yapan bazı kişiler, kendileri ile tanıdıkları vasıtasıyla iletişime geçen şüpheli kişilerin, bazı kurumlardan icra yoluyla piyasadakinden çok daha ucuza satışa konulan arabaları satın alma vaadiyle para topladıklarını söyledi. Paraları verdikten sonra kendilerine ulaşamadıklarını söyleyen vatandaş şikayette bulundu.

Şikayetten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan operasyonların ardından 25 Haziran'da İstanbul merkezli İzmir, Antalya, Tokat ve Niğde'de 23 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi ve 24 şüpheli gözaltına alındı. Polis, dolandırıcıların 29 kişiden yaklaşık 90 milyon lira topladıklarını belirledi.

DOLANDIRDIKLARI PARALARI ÇİFTLİK KURMAK İÇİN KULLANMIŞLAR

Şüphelilerin topladıkları 90 milyon lira ile Tokat'ta bir hayvan çiftliği kurdukları tespit edildi. Çiftlikte bulunan 275 büyükbaş ve 473 küçükbaş hayvana el konuldu.

Eş zamanlı olarak diğer adreslerde yapılan çalışmalarda ise 107 bin 400 lira, 70 bin lira değerinde çek ve senet, 2 araç, 32 cep telefonu, 2 tabanca, 7 bilgisayar bulundu ve bunlara da el koyuldu.

Şüphelilerin vatandaşları belli kurumlardan icra yoluyla ucuza satın aldıkları araçların 21 günlük bir gümrük bekleme işi olduğu bahanesiyle zaman kazanmaya çalıştıkları, sonrasında da telefonlarını kapattıkları belirlendi.

Şüpheliler, emniyetteki işleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.