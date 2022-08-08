Arabam com, Vava Cars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo'ya neden soruşturma açıldı, kapanacak mı?

Arabam com, Vava Cars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo'ya neden soruşturma açıldı, kapanacak mı? soruları online ticaret platformuna açılan soruşturma ile araştırılıyor. Haberimizden Rekabet Kurulu tarafından verilen kararın detaylarına ulaşabilirsiniz.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

Arabam com, Vava Cars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo'ya neden soruşturma açıldı, kapanacak mı? Rekabet Kurumu tarafından online satış platformu olan 4 büyük markaya soruşturma açıldı. Türkiye'nin güzide 4 büyük satış noktasının söz konusu olayda bir ihlali olup olmadığı merak ediliyor. İşte konunun tüm detayları...

Arabam com, Vava Cars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo'ya neden soruşturma açıldı, kapanacak mı?

ARABAM COM, VAVA CARS TURKEY, ARABA SEPETİ VE LETGO'YA NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI, KAPANACAK MI?

Rekabet Kurumu tarafından verilen kararda, "

Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açıldı.

Çevrim içi platformlar üzerinden ikinci el binek araç alım, satımında faaliyet gösteren Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş.’nin çeşitli uygulamalar ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Arabam com, Vava Cars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo'ya neden soruşturma açıldı, kapanacak mı?

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21.07.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-33/528-M sayı ile karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Bekara ev vermeyen ev sahiplerine üzen haber! Para cezası ödeyebilirsiniz...
Bekara ev vermeyen ev sahiplerine üzen haber! Para cezası ödeyebilirsiniz...
Sosyal medyayı sallayan video! Komodo Ejderi avını tek hamlede yuttu! " Aman Allah'ım ben ne seyrettim şu an"
Sosyal medyayı sallayan video! Komodo Ejderi avını tek hamlede yuttu! " Aman Allah'ım ben ne seyrettim şu an"
Deniz Baykal öldü mü? İYİ Partili Aytun Çıray'ın paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı! " Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet dilerim"
Deniz Baykal öldü mü? İYİ Partili Aytun Çıray'ın paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı! " Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet dilerim"
BİM'e psikolog mu geliyor? BİM kataloğundaki psikolog gerçek mi?
BİM'e psikolog mu geliyor? BİM kataloğundaki psikolog gerçek mi?
Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler! " Türkiye’de “Roboski” diye bir yer yoktur, olmamıştır, olmayacaktır"
Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler! " Türkiye’de “Roboski” diye bir yer yoktur, olmamıştır, olmayacaktır"
CHP ve MP'den istifa etmişti! Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye mi geçecek? Sosyal medya hesabından duyurdu!
CHP ve MP'den istifa etmişti! Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye mi geçecek? Sosyal medya hesabından duyurdu!
Sosyal medyayı sallayan video! Komodo Ejderi avını tek hamlede yuttu! " Aman Allah'ım ben ne seyrettim şu an"
Sosyal medyayı sallayan video! Komodo Ejderi avını tek hamlede yuttu! " Aman Allah'ım ben ne seyrettim şu an"
Çorum'da yürek yakan kaza! Anne ve 1 yaşındaki kızı öldü, baba yaralandı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
Çorum'da yürek yakan kaza! Anne ve 1 yaşındaki kızı öldü, baba yaralandı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
Bu bilgileri nereden aldı? Kılıçdaroğlu oy kullanacak yabancı kişilerin sayısını verdi! " Yüksek bir rakam yok"
Bu bilgileri nereden aldı? Kılıçdaroğlu oy kullanacak yabancı kişilerin sayısını verdi! " Yüksek bir rakam yok"
Deniz Baykal öldü mü? İYİ Partili Aytun Çıray'ın paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı! " Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet dilerim"
Deniz Baykal öldü mü? İYİ Partili Aytun Çıray'ın paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı! " Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet dilerim"
İkinci el araba satan platformlar sert kayaya çarptı! Rekabet Kurulu 4 büyük platforma soruşturma başlattı!
İkinci el araba satan platformlar sert kayaya çarptı! Rekabet Kurulu 4 büyük platforma soruşturma başlattı!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bitlis’te Eren Abluka-32 operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bitlis’te Eren Abluka-32 operasyonu başlatıldı