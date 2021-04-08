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Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru polis adaylarına özel hediye

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçede polislik sınavına hazırlanan gençlere spor malzemesi hediye etti. Polis adayları hediye edilen malzemeler sonrası sınav hazırlıklarına başladı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru polis adaylarına özel hediye

Sınava hazırlanan gençleri ziyaret ederek açıklamalarda bulunan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, "Geleceğimiz olan gençlerimizin, mesleki hayallerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunmak için Araban Belediyesi olarak polis olmak isteyen gençlerimiz için fotoselli parkur, ağırlık ve değişik malzemelerinden oluşan spor malzemelerimizi Araban Kapalı Spor Salonuna kurduk. Bu malzemeleri geleceğimizin teminatı olan gençlerimize hediye ederek hayallerindeki meslekte başarılı olmaları için fiziki yeterlilik çalışmalarına katılıp mesleki hayallerinin gerçekleşmesini sağlamak için katkıda bulunmayı amaçladık. Profesyonel hocalarımız eşliğinde polis adaylarımızı en iyi şekilde sınavlara hazırlanarak başarı sağlayacaklarına inancım tamdır. Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru olarak şimdiden tüm Arabanlı öğrencilerimize ve gençlerimize kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Öte yandan sınava hazırlanan gençler ise Belediye Başkanı Hasan Doğru'ya teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru polis adaylarına özel hediye

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru polis adaylarına özel hediye

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