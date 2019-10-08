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  3. Araban’da 3 bin 401 öğrenciye ayakkabı

Araban’da 3 bin 401 öğrenciye ayakkabı

Gaziantep'in Araban ilçesinde 3 bin 401 öğrencilere birer çift ayakkabı dağıtımı gerçekleştirildi.

Araban’da 3 bin 401 öğrenciye ayakkabı

Gaziantep'in Araban ilçesinde 3 bin 401 öğrencilere birer çift ayakkabı dağıtımı gerçekleştirildi.

Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, vakıf ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe merkezi ve kırsalda tespit edilen toplam 3 bin 401 yardıma muhtaç ailenin çocuklarına ayakkabı dağıtıldı.

Ayakkabılar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki ilk, orta ve lise öğrencilerine teslim edildi

Araban’da 3 bin 401 öğrenciye ayakkabı

Araban’da 3 bin 401 öğrenciye ayakkabı

Kaynak: İHA

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