Arabanın altında kalan kediyi çıkaracaktı! Kendisi arabanın altında kaldı

Esenyurt'ta bir çocuk sokakta oyun oynadığı sırada aracın altına giren kediyi çıkarmak için yolun ortasına oturdu. O anda gelen sürücünün dikkatsizliği yüzünden küçük çocuk aracın altında kaldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar çocuğu aracın altından alıp hastaneye götürdü. O anlar ise kameralara anbean kaydedildi.