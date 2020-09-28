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  3. Arabanın altında kalan kediyi çıkaracaktı! Kendisi arabanın altında kaldı

Arabanın altında kalan kediyi çıkaracaktı! Kendisi arabanın altında kaldı

Esenyurt'ta bir çocuk sokakta oyun oynadığı sırada aracın altına giren kediyi çıkarmak için yolun ortasına oturdu. O anda gelen sürücünün dikkatsizliği yüzünden küçük çocuk aracın altında kaldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar çocuğu aracın altından alıp hastaneye götürdü. O anlar ise kameralara anbean kaydedildi.

Esenyurt'ta yaşanan olayda adı henüz belli olmayan bir çocuk aracın altındaki kediyi çıkarmak isterken başka bir aracın altında kaldı. Birkaç metre sürüklenen çocuğu gören çevredekiler ise aracı kaldırarak çocuğu aracın altından kurtarıp hastaneye götürdü. Ağır yaralanan çocuğun bacakları kırılırken, tedavisinin devam ettiği öğrenildi. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

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28 Eylül 2020 Pazartesi 10:55
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