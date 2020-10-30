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  3. Arabanın ezdiği kedinin yolda can çekiştiği o görüntüleri yürekleri sızlattı!

Arabanın ezdiği kedinin yolda can çekiştiği o görüntüleri yürekleri sızlattı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kedi yolda karşıdan karşıya geçmek istediği sırada hızla gelmekte olan bir dolmuşun altında kaldı. Vatandaşın tepkisine rağmen dolmuş sürücüsü yoluna devam ederken kedinin can çekişip hayatını kaybettiği o anlar ise bir iş yerinin kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.

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30 Ekim 2020 Cuma 10:46
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