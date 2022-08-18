Arabası benzinli olanlara güzel, dizel olanlara kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarında yaşanan değişimin adından benzinin litre fiyatına indirim gelirken, motorine ise zam geldi. Bu kapsamda merak edenler için güncel 18 Ağustos 2022 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle brent petrol ve döviz kurlarında yaşanan değişimler vatandaşları etkilemeye devam ediyor. Özellikle bu durum akaryakıt fiyatlarında artış ve indirime neden olmayı sürdürüyor. Son olarak akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgilere motorinin litre fiyatına zam, benzinin litre fiyatına ise indirim geldi. Bu kapsamda akaryakıt fiyatlarını merak edenler için 18 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları haberimizde...

Arabası benzinli olanlara güzel, dizel olanlara kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları

BENZİNE İNDİRİM MOTORİNE ZAM GELDİ

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgilere göre benzin ve motorinin fiyatında değişime gidildi. 18 Ağustos 2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 83 kuruş indirim geldi.

Motorin grubuna ise 76 kuruş zam geldi.

Arabası benzinli olanlara güzel, dizel olanlara kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları

18 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

18 Ağustos 2022 Perşembe gününde benzin fiyatları değişikliğe uğradı. Buna göre benzinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 20.33 TL, motorinin litre fiyatı 24 TL, otogaz ( LPG) 11.35 TL'den satılıyor.

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.46 TL, motorin litre fiyatı 24.11 TL, LPG litre fiyatı 11.37 TL'den satılıyor.

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.44 TL, motorin litre fiyatı 24.12 TL, LPG litre fiyatı 11,04 TL'den satılıyor.

Arabası benzinli olanlara güzel, dizel olanlara kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Arabası benzinli olanlara güzel, dizel olanlara kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları

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