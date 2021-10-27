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  3. Arabası çizilince çileden çıktı! Apartman görevlisini bıçaklayarak öldürdü! "Niye bakmadın?"

Arabası çizilince çileden çıktı! Apartman görevlisini bıçaklayarak öldürdü! "Niye bakmadın?"

Konya'da bir kişi, apartmanın önüne park ettiği otomobilinin çizilmesi sonucunda “Arabam çizildi, niye bakmadın?” diye tartıştığı apartman görevlisini bıçaklayarak ölümüne sebep oldu.

Arabası çizilince çileden çıktı! Apartman görevlisini bıçaklayarak öldürdü! "Niye bakmadın?"

Konya'da Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Sebil Sokak üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde site sakinlerinden 32 yaşındaki Ahmet Ü., otomobilinin çizildiğini görmesi üzerine apartman görevlisi olan 24 yaşındaki Adem Topbaş’ı çağırdı.

TARTIŞTILAR

Ahmet Ü’nün aracın nasıl çizildiğini ve park halindeki aracını neden kontrol etmediğini sorması üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet Ü, Adem Topbaş’ı bıçakladı. 

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından yaralı Adem Topbaş'a, ilk müdahalenin yapılmasının ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Topbaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı Ahmet Ü. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Site sakinlerinden Bekir Candan, “Arabanın çizik olduğunu söylemiş, sonra kameraya bakalım denildiğini duydum. Sonra bir bıçaklama olmuş bıçak vurmuş. Buradan damla damla kan izleri var, burada bakkala doğru gitmişler. Bakkalın orada da yatmış yere” ifadelerini kullandı.

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