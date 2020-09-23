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  3. Arabası olmayan Konyalı kadına, İstanbul'dan park cezası geldi!

Arabası olmayan Konyalı kadına, İstanbul'dan park cezası geldi!

Konya'da yaşayan bir kadın, evine gelen 132 liralık hatalı park cezası sayesinde şoke oldu.

Arabası olmayan Konyalı kadına, İstanbul'dan park cezası geldi!

Ayşegül Taşal isimli kadın, 6 gün önce kendisine gelen trafik cezasını görünce şaşırdı. 27 Şubat tarihinde İstanbul Zeytinburnu'nda hatalı park nedeniyle kendisine 132 lira para cezası yazıldığını gören Taşal, hayatı boyunca hiç İstanbul'a gitmediğini söyledi.

Ceza yazılan aracın, beyaz bir otomobil olduğunu belirten Taşal, kendisinin ise eski model bir otomobilinin olduğunu, onu da mart ayında sattığını kaydetti.

Arabası olmayan Konyalı kadına, İstanbul'dan park cezası geldi!

'VATANDAŞ OLARAK HAKKIMI İSTİYORUM'

Haberlerde bu tür yanlışlıkları görünce güldüğünü ancak şimdi kendi başına geldiğini belirten Ayşegül Taşal, şunları söyledi:

"Benim normalde bir aracım vardı. Ama bu plaka ve bu araba bana ait değil. Ayrıca ben hiç İstanbul’a gitmiş biri değilim. Araba da mekan da plaka da farklı. Cezanın kesildiği tarihte değil, ben hayatımda hiç İstanbul’da bulunmadım. Ceza kağıdını bana verdiklerinde bu, ben değilim, dedim. Bakıyorum isim ben, soy isim ben, hayret ettim. ‘Nasıl oluyor’, dedim. Eskiden haberlerde görüyordum, yanlış ceza kesildiğini, gülüyordum. ‘Öyle şey olur mu’, diyordum. Oluyormuş. Başıma geldi ve kendime güldüm. Niye böyle hata yapılıyor, anlamış değilim. Gelen bu cezanın düzeltilmesini istiyorum. Vatandaş olarak ben de hakkımı istiyorum.''

Onur Çelik
Spor Editörü


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