Arabasına zincir taktığı sırada otomobil çarpan kişi öldü
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir sürücü arabasına zincir taktığı sırada başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre,...
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir sürücü arabasına zincir taktığı sırada başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kumbağ Mahallesi'nden Süleymanpaşa ilçesine seyreden 59 T 0375 plakalı taksinin sürücüsü Yavuz Kökten, Topağaç mevkisinde aracının lastiğine zincir takmak için durdu.
Aynı yönden gelen plakası belirlenemeyen E.S.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak zincir takmaya çalışan Kökten'e çarptı.
Kökten olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü E.S. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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