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  3. Arabasının camını kıran çocuklara kemerli saldırı!

Arabasının camını kıran çocuklara kemerli saldırı!

Küçükçekmece'de bir kişi, arabasının camını kırdıkları gerekçesiyle kaldırımda oturan 3 çocuğun yanına gelip belinden çıkardığı kemerle çocuklara saldırmaya başladı. Bir anda neye uğradığına şaşıran çocuklar kaçarak yaşanan durumu ailelerine haber verdi. Adam kayıplara karışırken o anlar ise kameraya böyle kaydedildi.

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11 Mart 2021 Perşembe 09:00
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