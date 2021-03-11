Arabasının camını kıran çocuklara kemerli saldırı!

Küçükçekmece'de bir kişi, arabasının camını kırdıkları gerekçesiyle kaldırımda oturan 3 çocuğun yanına gelip belinden çıkardığı kemerle çocuklara saldırmaya başladı. Bir anda neye uğradığına şaşıran çocuklar kaçarak yaşanan durumu ailelerine haber verdi. Adam kayıplara karışırken o anlar ise kameraya böyle kaydedildi.