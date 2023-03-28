Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor

Trafik kazalarını önlemek, trafiğin hızlı ve güvenli bir şekilde akıp gitmesini ve düzenini sağlamak için Trafik Kanunu'na göre trafik kurallarına uyulması gerektiği kabul edilmiş ve eğer bu kurallara uyulmazsa trafik kazaları gibi ciddi sorunların meydana gelebileceği kabul edilmiştir. Ancak bu trafik kurallarının ihlal edilmesi durumunda trafik cezaları olmak üzere farklı cezaların verildiğine dikkat çekilmiştir.

2023 yılında idari para cezalarında yüzde 2,9 artış tespit edilmiş olup, sürücülerin dikkat etmesi gereken kural ve cezaları kamuoyunun gündemine taşıyan bir konu olarak okuyucularımızla paylaşıyoruz.

Haberin Devamı

HERKES BUNLARA DİKKAT ETSİN

Emniyet kemeri takmamak trafikte en önemli güvenlik kurallarından biri olmasına rağmen maalesef bu durumun en çok ihlal edilen trafik kurallarından biri olduğu ve bu kuralı ihlal edenlerin 436 lira para cezası ile cezalandırılacağına vurgu yapıldı.

Birçok sürücünün çiğnediği kurallardan birinin de sürücünün araç kullanırken telefonla konuşması olduğu ve araç kullanırken cep telefonu kullananların da cezalandırıldığı öğrenildi. Bu ceza tutarının 951 TL olduğu vurgulandı. Bu kapsamda karşıdan karşıya geçen yayalara yol vermeyen sürücülere bin 917 lira ceza kesiliyor ki bu ülkemizde en sık yapılan ihlallerden biri.

Haberin Devamı

2868 LİRA PARA CEZASI

Araç kullanırken yayalara yol vermeyen ve cep telefonuyla konuşan sürücülere 2 bin 868 lira ceza kesilecek. Geçiş ücretinin tebliğinden itibaren 15 gün içinde peşin ödeme yaparak yüzde indirim almanın mümkün olduğunun altı çizildi.