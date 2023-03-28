Arabasının ruhsatında adı yazanlar dikkat! Bunu yaparsanız 2.686 TL ceza ödersiniz: Hemen hemen her gün yapılıyor

Araç sahipleri için kritik bir açıklama geldi. Bu açıklamada sürücülerin çok dikkatli olması gerektiğine ve buna uymayanların 2.868 lira para cezası ile cezalandırılacağı belirtildi. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

YAYINLAMA
Google News
Arabasının ruhsatında adı yazanlar dikkat! Bunu yaparsanız 2.686 TL ceza ödersiniz: Hemen hemen her gün yapılıyor

Trafik kazalarını önlemek, trafiğin hızlı ve güvenli bir şekilde akıp gitmesini ve düzenini sağlamak için Trafik Kanunu'na göre trafik kurallarına uyulması gerektiği kabul edilmiş ve eğer bu kurallara uyulmazsa trafik kazaları gibi ciddi sorunların meydana gelebileceği kabul edilmiştir. Ancak bu trafik kurallarının ihlal edilmesi durumunda trafik cezaları olmak üzere farklı cezaların verildiğine dikkat çekilmiştir.

2023 yılında idari para cezalarında yüzde 2,9 artış tespit edilmiş olup, sürücülerin dikkat etmesi gereken kural ve cezaları kamuoyunun gündemine taşıyan bir konu olarak okuyucularımızla paylaşıyoruz.

para cezası

HERKES BUNLARA DİKKAT ETSİN

Emniyet kemeri takmamak trafikte en önemli güvenlik kurallarından biri olmasına rağmen maalesef bu durumun en çok ihlal edilen trafik kurallarından biri olduğu ve bu kuralı ihlal edenlerin 436 lira para cezası ile cezalandırılacağına vurgu yapıldı.

Birçok sürücünün çiğnediği kurallardan birinin de sürücünün araç kullanırken telefonla konuşması olduğu ve araç kullanırken cep telefonu kullananların da cezalandırıldığı öğrenildi. Bu ceza tutarının 951 TL olduğu vurgulandı. Bu kapsamda karşıdan karşıya geçen yayalara yol vermeyen sürücülere bin 917 lira ceza kesiliyor ki bu ülkemizde en sık yapılan ihlallerden biri.

2868 LİRA PARA CEZASI

Araç kullanırken yayalara yol vermeyen ve cep telefonuyla konuşan sürücülere 2 bin 868 lira ceza kesilecek. Geçiş ücretinin tebliğinden itibaren 15 gün içinde peşin ödeme yaparak yüzde indirim almanın mümkün olduğunun altı çizildi.

0
1
0
0
0
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
O belediyeden öğrencilere karne hediyesi! Başvuranlara bedava bisiklet dağıtılacak: Tamı tamına 60.000 bisiklet!
O belediyeden öğrencilere karne hediyesi! Başvuranlara bedava bisiklet dağıtılacak: Tamı tamına 60.000 bisiklet!
Twitter'da sular durulmuyor! Elon Musk yeniden değişikliğe gidiyor
Twitter'da sular durulmuyor! Elon Musk yeniden değişikliğe gidiyor
İş arayan binlerce gence Adalet Bakanlığı'ndan müjde var! Bu kadrolara tam 18.305 personel alınacak: Başvuru tarihi ve şartları!
İş arayan binlerce gence Adalet Bakanlığı'ndan müjde var! Bu kadrolara tam 18.305 personel alınacak: Başvuru tarihi ve şartları!
27 Mart- 2 Nisan Haftalık Burç Yorumu! Terazi burcu sakın gizli saklı işler yapmayın aman dikkat!
27 Mart- 2 Nisan Haftalık Burç Yorumu! Terazi burcu sakın gizli saklı işler yapmayın aman dikkat!
Son Haberler
Araba almak için fırsat kapınıza geldi! Devlet destekli, ÖTV muafiyetli Skoda kaçmaz: Fiyatı duyan bayiye koşacak!
Araba almak için fırsat kapınıza geldi! Devlet destekli, ÖTV muafiyetli Skoda kaçmaz: Fiyatı duyan bayiye koşacak!
"Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti" diye dolandırdı! Yakayı ele verdi!
"Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti" diye dolandırdı! Yakayı ele verdi!
Cüzdanında bu karttan olanların son 3 günü! Tek bir tık sonrası 250 TL para iadesi yapılacak! Elinizi çabuk tutun!
Cüzdanında bu karttan olanların son 3 günü! Tek bir tık sonrası 250 TL para iadesi yapılacak! Elinizi çabuk tutun!
Dünya bunu konuşuyor! İtalya'da bir kadın iki erkekle birden evlendi!
Dünya bunu konuşuyor! İtalya'da bir kadın iki erkekle birden evlendi!
Sabah 8 akşam 5 çalışacak 130 bin memur alımı yapılacak! Bakanlıklardan flaş duyuru: Şartları taşıyan memur olacak!
Sabah 8 akşam 5 çalışacak 130 bin memur alımı yapılacak! Bakanlıklardan flaş duyuru: Şartları taşıyan memur olacak!
O Allos Anthropos adlı gönüllü yardım kuruluşu, aşçılardan Bodrum’da iftar yemeği
O Allos Anthropos adlı gönüllü yardım kuruluşu, aşçılardan Bodrum’da iftar yemeği
Çok Okunanlar
İYİ Parti'de şok istifa! Yavuz Ağıralioğlu istifa ettiğini duyurdu
İYİ Parti'de şok istifa! Yavuz Ağıralioğlu istifa ettiğini duyurdu
İYİ Parti, YSK'ya müracaat ederek Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına itiraz etti
İYİ Parti, YSK'ya müracaat ederek Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına itiraz etti
Erdoğan, Bakan Vedat bilgin ile görüştü! Diğer emeklilerin maaşları artıyor mu ?
Erdoğan, Bakan Vedat bilgin ile görüştü! Diğer emeklilerin maaşları artıyor mu ?
Adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce'den çok konuşulacak sözler!
Adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce'den çok konuşulacak sözler!
Yüksek telefon faturalarından bıkanlar dikkat! Hattını o şebekeye taşıyan 85 TL ödeyecek: Açıklama yapıldı
Yüksek telefon faturalarından bıkanlar dikkat! Hattını o şebekeye taşıyan 85 TL ödeyecek: Açıklama yapıldı
Salataların boynu bükük kaldı! Tarım ve Orman Bakanlığı o ürünün satışına yasak getirdi! Her sofrada bulunurdu...
Salataların boynu bükük kaldı! Tarım ve Orman Bakanlığı o ürünün satışına yasak getirdi! Her sofrada bulunurdu...
Yorumlananlar
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!