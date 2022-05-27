Arabaya değil, bisiklete binme zamanı! Benzin ve motorine yeniden zam geldi!

Döviz kurlarındaki yükseliş, petrol tablosundaki fiyatlarda da hareketlilik göstermeye başladı. Edinilen bilgiye göre; 27 Mayıs itibariyle İstanbul'da benzinin litre fiyatı 1,45 TL zamla 24,31 TL'ye çıktı. Geçtiğimiz gün ise LPG Otogaz'a ortalama olarak 37 kuruş zam gelmişti.

Son dakika bilgilerine göre; İstanbul'da benzinin litre fiyatı 1,45 TL zamla 24,31 TL'ye çıktı.

BENZİN VE MOTORİNDE GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

Yeni zamla birlikte, benzinin litre fiyatı İstanbul’da 24,31 TL’ye, Ankara’da 24,42 TL’ye, İzmir’de 24,42 TL’ye yükseldi.

Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 23,50 TL’ye, Ankara’da 23,59 TL’ye, İzmir’de 23,59 TL’ye yükseldi.

27 MAYIS GÜNCEL LPG FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.61 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.82 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 11.85 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 11.55 TL