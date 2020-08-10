Arabayı sürerken ellerini dezenfekte edecekti! Taklalar atıp metrelerce sürüklendi

Bursa'da bir kadın tatilden dönüş sırasında seyir halindeki arabada ellerine el dezenfektanını sıkarken aracın hakimiyetini kaybedip karşıdan gelen otomobille çarpıştı. Yaklaşık 100 metre takla atıp sürüklenen araçta kadın ve yanındaki annesi yaralanırken diğer otomobildeki kişi yara almadan kazayı atlattı.

Gece saatlerinde Bursa-Ankara yolunda meydana gelen kazada hareket halindeki araçta ellerine dezenfektan süren bir 28 yaşındaki D.E, direksiyon hakimiyetini kaybedince karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı. Metrelerce takla atan araçtan D.E ve yanındaki annesi H.E (62) yaralı olarak arabadan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye götürülürken diğer otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

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