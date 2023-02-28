Arabi Badr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arabi Badr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arabi Badr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arabi Badr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arabi Badr 23 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Arabi Badr Mokhtar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arabi Badr Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Professional Sports Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tala'ea El Gaish futbol takımında oynamaktadır. Tala'ea El Gaish takımına 10 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Arabi Badr'nin Tala'ea El Gaish ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arabi Badr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arabi Badr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arabi Badr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arabi Badr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında El Gouna

31 Ağustos 2021 yılında El Ahly U21

6 Ekim 2021 yılında Future FC

31 Ağustos 2022 yılında El Ahly U21

10 Ekim 2022 yılında Gaish

30 Haziran 2023 yılında El Ahly U21

Arabi Badr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arabi Badr şuan Tala'ea El Gaish takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Arabi Badr Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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