Arabuluculuk Sınavı 2019 başvuru şartları nelerdir? Kimler bu sınava girebilir? soruları internette bu sınava girmek isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için bu merak edilenleri araştırdık. İite tüm merak edilenler...

ARABULUCUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

3) Tam ehliyetli olmak,

4) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,

5) Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak,

6) Arabuluculuk eğitimini tamamlamak

ARABULUCULUK SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Başvurular, elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp(UYAP Arabulucu Portal) internet adresi üzerinden 19 Ağustos 2019 – 02 Eylül 2019 tarihleri arasında alınacaktır.

19 Ağustos 2019 Pazartesi günü sınav başvuruları başlayacak, 02 Eylül 2019 Pazartesi günü gece 23:59'da sona erecektir. Başvuruyu yapacak adaylar 19 Ağustos 2019 – 02 Eylül 2019 tarihleri arasında aşağıda F bendinde belirtilen evrakları aynı internet adresinden elektronik ortama aktararak göndereceklerdir. Bunun dışında herhangi bir yöntem ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru yapmadan önce başvuru kılavuzumuzu inceleyebilirsiniz.

ARABULUCULUK NEDİR?

Arabuluculuk, hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir “Alternatif uyuşmazlık çözümü” (ADR) yöntemidir. Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri bir yöntemdir. Esnek ve etkili oluşu arabuluculuğun iş yaşamı, aile, okul ve hatta milletler arası uyuşmazlıklarda bile uyuşmazlığın taraflarını doğru noktada buluşturan bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olmasını sağlamıştır. Aralarındaki uyuşmazlığı, kendi istekleriyle ya da bir mahkemenin önerisi ile arabulucunun eşliğinde çözmeye karar veren taraflar, uyuşmazlık konusunu arabulucuya ileterek, tamamen tarafsız, ön yargı ve yargıdan uzak bir arabulucu eşliğinde, sorunlarını tartışma ve kendileri için en iyi çözümü, bulma fırsatı elde ederler.

ARABULUCULUK SINAVI NERELERDE YAPILACAK?

Hacı Bayram Üniversitesince yapılacak sınavlar tek oturum halinde Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakası, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van olmak üzere toplam 16 merkezde gerçekleştirilecek. 100 sorunun yöneltileceği sınavda adaylara 150 dakika verilecek.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamayla yeni arabuluculuk sınavının yapılacağını bildirmişti.

ARABULUCULUK SINAVI NE ZAMAN?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım'da arabuluculuk sınavı gerçekleştirilecek. Sınavda başarılı olan 5 bin arabulucu göreve başlayacak. 26 Temmuz 2020'de de ikinci bir sınavla 5 bin arabulucu daha göreve başlatılacak.