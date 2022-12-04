Adalet Bakanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ortaklığında düzenlenen arabuluculuk sınav tamamlanmıştı. 15 ilde gerçekleştirilen sınava dair arama motorlarında “Arabuluculuk sınavı soruları ve cevapları İNDİR | Arabuluculuk ÖSYM cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar…
ARABULUCULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI İNDİR | ARABULUCULUK ÖSYM CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 04 Aralık 2022 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 14 Aralık 2022 tarihi saat 23.59'da sonlanacaktır.
ARABULUCUK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ