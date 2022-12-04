Arabuluculuk sınavı soruları ve cevapları İNDİR | Arabuluculuk ÖSYM cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı bünyesinde arabulucu olarak görev almak üzere 15 ilde toplamda 46 bin 320 aday sınav heyecanı yaşayanlar “Arabuluculuk sınavı soruları ve cevapları İNDİR | Arabuluculuk ÖSYM cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…