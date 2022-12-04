Arabuluculuk sınavı soruları ve cevapları İNDİR | Arabuluculuk ÖSYM cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı bünyesinde arabulucu olarak görev almak üzere 15 ilde toplamda 46 bin 320 aday sınav heyecanı yaşayanlar “Arabuluculuk sınavı soruları ve cevapları İNDİR | Arabuluculuk ÖSYM cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

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Arabuluculuk sınavı soruları ve cevapları İNDİR | Arabuluculuk ÖSYM cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ortaklığında düzenlenen arabuluculuk sınav tamamlanmıştı. 15 ilde gerçekleştirilen sınava dair arama motorlarında “Arabuluculuk sınavı soruları ve cevapları İNDİR | Arabuluculuk ÖSYM cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar…

Arabuluculuk sınavı soruları ve cevapları İNDİR | Arabuluculuk ÖSYM cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ARABULUCULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI İNDİR | ARABULUCULUK ÖSYM CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 04 Aralık 2022 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 14 Aralık 2022 tarihi saat 23.59'da sonlanacaktır.

ARABULUCUK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Arabuluculuk sınavı soruları ve cevapları İNDİR | Arabuluculuk ÖSYM cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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