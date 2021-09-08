Araç almak için servet dökmeye gerek yok! Bu otomobiller 40 bin TL'den başlayan fiyatlarıyla cebinize oldukça uygun!
Araç almak için servet dökmeye gerek yok! Bu otomobiller 40 bin TL'den başlayan fiyatlarıyla cebinize oldukça uygun!
Koronavirüsün ardından her alanda olduğu gibi otomobil fiyatlarında da ciddi bir artış meydana geldi. Sıfır araçlara el sürülmezken artık ikinci el araçlarda da fiyatlar sıfırından aşağı kalmıyor. ÖTV matrah fiyatlarında yapılan düzenlemenin ardından fiyatlarda düşüş yaşanması beklenirken bu kez de stok eksikliği yaşan