Araç almak için servet dökmeye gerek yok! Bu otomobiller 40 bin TL'den başlayan fiyatlarıyla cebinize oldukça uygun! Koronavirüsün ardından her alanda olduğu gibi otomobil fiyatlarında da ciddi bir artış meydana geldi. Sıfır araçlara el sürülmezken artık ikinci el araçlarda da fiyatlar sıfırından aşağı kalmıyor. ÖTV matrah fiyatlarında yapılan düzenlemenin ardından fiyatlarda düşüş yaşanması beklenirken bu kez de stok eksikliği yaşan

1 8 ÖTV matrah fiyatlarında yapılan düzenlemenin ardından fiyatlarda düşüş yaşanması beklenirken bu kez de stok eksikliği yaşanıyor. Otomobil almak isteyenler sıfıra yaklaşamazken ikinci el araçlar da el yakıyor. Sizler için derlediğimiz bu listede uygun fiyatlı araçları bulabilirsiniz.