Son Yaz 25. bölüm full, tek parça izle | Son Yaz son bölüm izleKardeşlerim 23. bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm izleMali Müşavir Maaşı Ne Kadar? 2021 Mali Müşavir Maaşları ve İş İlanlarıEmine Ün kızı Duru ile fotoğraf paylaştı! Duru Kınay'ın güzelliği annesini bile gölgede bıraktı!Bilgi Teknoloji Danışmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıPendik Belediye Başkanı Ahmet Cin bu kez kendi kızı Hatice’nin nikahını kıydıBiyomedikal Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıMEB 11 Ekim okullar kapanacak mı 2021? Okullarda yüz yüze eğitim kaldırılacak mı?ÖSYM ek tercihleri ne zaman? YKS 2.ek tercih (3.tercihler) ne zaman başlıyor, kılavuz açıklandı mı 2021? YKS'den 140 puan tercihleri ne zaman başlayacak?Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı) Maaşı Ne Kadar? 2021 ) Maaşları ve İş İlanları
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. TEKNOLOJİ
  3. Araç almak isteyenler acele edin, bu fırsat bir daha gelmez! Fiat Ekim kampanyası bayilerde başladı!

Araç almak isteyenler acele edin, bu fırsat bir daha gelmez! Fiat Ekim kampanyası bayilerde başladı!

Ülkemizde son dönemlerde fiyatı oldukça artan ve vatandaşı kara kara düşündüren otomobil fiyatlarına karşı bayiler kampanyalar düzenleyerek araç satın almak isteyenlere yardımcı olmak istiyor. Bu kapsamda Fiat için Ekim ayı kampanyası belli oldu. Bir çok avantajlı teklif sunuldu.

Araç almak isteyenler acele edin, bu fırsat bir daha gelmez! Fiat Ekim kampanyası bayilerde başladı!

Koronavirüs ile birlikte fiyatlardaki yükselişten en çok etkilenen sektörlerin başında otomobiller yer aldı. Sıfır araçlarla birlikte ikinci ellerde yaşanan yükselişle birlikte araç sahibi olmak neredeyse imkansız hale geldi. ÖTV matrah oranlarındaki değişimin de yeterli olmadığı fiyat indirimi için en sevilen otomobil markalarından biri olan FİAT kolları sıvadı. Ekim kampanyası ile birçok avantajlı teklif sunan Fiat, vatandaşın araba sahibi olması için fırsat kapısı yarattı.

FİAT EKİM KAMPANYASI

Ekim ayı kampanyası kapsamında Fiat Egea modeli almak isteyen vatandaşlara 50.000 TL'ye 12 ay %1.29 faiz oranlı kredi desteği uygulanacak. Aynı zamanda bütün Fiat Egea modellerinde %50 ÖTV indirimi de geçerli durumda. Bu fırsatlarla birlikte Fiat Egea sahibi olabilirsiniz.

Araç almak isteyenler acele edin, bu fırsat bir daha gelmez! Fiat Ekim kampanyası bayilerde başladı!

BİRÇOK MODELDE FİYAT İNDİRİMİ

Öte yandan Fiat'ın sevilen aile araçlarından biri olan Panda modellerinde de kampanya bulunuyor. Kampanyaya göre Ekim ayında Fiat Panda'ya özel 4.000 TL indirim sağlanıyor. Fiat 500 ve Fiat 500L modellerinde ise 10.000 TL'ye varan indirimlerle araç sahibi olmak isteyenlere avantaj yaratılıyor.

Araç almak isteyenler acele edin, bu fırsat bir daha gelmez! Fiat Ekim kampanyası bayilerde başladı!

SERVİS KAMPANYASI BAŞLATILDI

Fiat tarafından başlatılan bir diğer Ekim kampanyası ise servise gidiş dönüşlerde uygulanacak. Kampanyaya göre servise gidiş-dönüş 20 km mesafedeki aracınızı 99 TL bedelle yerinde dezenfekte ettirebilirsiniz. Aracınız 20km'den fazla mesafede ise kilometre başına 4 TL ekstra ücret uygulanmaktadır.

Araç almak isteyenler acele edin, bu fırsat bir daha gelmez! Fiat Ekim kampanyası bayilerde başladı!

ARAÇ BAKIMINDA DESTEK SAĞLANIYOR

Ayrıca Fiat yetkili servislerinde 3 yıl ve üstündeki şahıs müşterilerine araçlarının periyodik bakım işlemlerinde %20 işçilik indirimi ve %15 yedek parça indirimi sağlanıyor. Fiat Ekim ayı kampanyası kapsamında servis işlemlerinde Yapı Kredi World’e özel 8 taksit ve ücretsiz dezenfeksiyon da sunulan hizmetler arasında yer alıyor.

Araç almak isteyenler acele edin, bu fırsat bir daha gelmez! Fiat Ekim kampanyası bayilerde başladı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT