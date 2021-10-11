Araç almak isteyenler acele edin, bu fırsat bir daha gelmez! Fiat Ekim kampanyası bayilerde başladı!

Koronavirüs ile birlikte fiyatlardaki yükselişten en çok etkilenen sektörlerin başında otomobiller yer aldı. Sıfır araçlarla birlikte ikinci ellerde yaşanan yükselişle birlikte araç sahibi olmak neredeyse imkansız hale geldi. ÖTV matrah oranlarındaki değişimin de yeterli olmadığı fiyat indirimi için en sevilen otomobil markalarından biri olan FİAT kolları sıvadı. Ekim kampanyası ile birçok avantajlı teklif sunan Fiat, vatandaşın araba sahibi olması için fırsat kapısı yarattı.

FİAT EKİM KAMPANYASI

Ekim ayı kampanyası kapsamında Fiat Egea modeli almak isteyen vatandaşlara 50.000 TL'ye 12 ay %1.29 faiz oranlı kredi desteği uygulanacak. Aynı zamanda bütün Fiat Egea modellerinde %50 ÖTV indirimi de geçerli durumda. Bu fırsatlarla birlikte Fiat Egea sahibi olabilirsiniz.

BİRÇOK MODELDE FİYAT İNDİRİMİ

Öte yandan Fiat'ın sevilen aile araçlarından biri olan Panda modellerinde de kampanya bulunuyor. Kampanyaya göre Ekim ayında Fiat Panda'ya özel 4.000 TL indirim sağlanıyor. Fiat 500 ve Fiat 500L modellerinde ise 10.000 TL'ye varan indirimlerle araç sahibi olmak isteyenlere avantaj yaratılıyor.

SERVİS KAMPANYASI BAŞLATILDI

Fiat tarafından başlatılan bir diğer Ekim kampanyası ise servise gidiş dönüşlerde uygulanacak. Kampanyaya göre servise gidiş-dönüş 20 km mesafedeki aracınızı 99 TL bedelle yerinde dezenfekte ettirebilirsiniz. Aracınız 20km'den fazla mesafede ise kilometre başına 4 TL ekstra ücret uygulanmaktadır.

ARAÇ BAKIMINDA DESTEK SAĞLANIYOR

Ayrıca Fiat yetkili servislerinde 3 yıl ve üstündeki şahıs müşterilerine araçlarının periyodik bakım işlemlerinde %20 işçilik indirimi ve %15 yedek parça indirimi sağlanıyor. Fiat Ekim ayı kampanyası kapsamında servis işlemlerinde Yapı Kredi World’e özel 8 taksit ve ücretsiz dezenfeksiyon da sunulan hizmetler arasında yer alıyor.