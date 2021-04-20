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  3. Araç çarpması sonucu yaralanan köpeğe Polis sahip çıktı

Araç çarpması sonucu yaralanan köpeğe Polis sahip çıktı

Adıyaman Gölbaşı karayolu üzerinde aracın çarptığı yaralı köpeği bularak kutuya koyan polis memuru polis merkezinin önüne getirdi.

Araç çarpması sonucu yaralanan köpeğe Polis sahip çıktı

Adıyaman Gölbaşı Karayolu üzerinde devriye görevi yaparken yol kenarında yaralı köpeği fark eden Polis Memuru Cengiz Asker, yaralı köpeği kutuya koyarak polis merkezinin önüne getirdi. Burada köpeğin karnını doyuran polis memuru daha sonra Adıyaman Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğünü aradı.

Belediye görevlilere yaralı olan köpeği teslim alarak, sokak hayvanları barınağına tedavi etmek üzere götürdü.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Araç çarpması sonucu yaralanan köpeğe Polis sahip çıktı

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