Araç koltuğunda intihar etti! Görenler gözlerine inanamadı!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Öğlen saat 16:00 sıralarında Esendere beldesi karayolu üzerinde yer alan Dilimli Barajı'nın yakınlarında bir genç aracın içinde ölü bulundu.

GENÇ ARAÇ KOLTUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU

29 yaşındaki M.D. isimli genç, park halindeki otomobilde şoför koltuğunda kafasında vurulmuş halde ölü bulundu. Otomobilde kanlar içinde cansız bedenini gören çevredeki vatandaşlar hemen jandarma ile sağlık çalışanlarına haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri aracın etrafına güvenlik şeridi çekerken, 112 sağlık çalışanları gencin cansız bedenini otopsi yapmak üzere Yüksekova Devlet Hastanesine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.