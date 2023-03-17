Araç koltuğunda intihar etti! Görenler gözlerine inanamadı!

Hakkari Yüksekova'da 29 yaşındaki bir genç aracın içinde kafasından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAYINLAMA
Google News
Araç koltuğunda intihar etti! Görenler gözlerine inanamadı!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Öğlen saat 16:00 sıralarında Esendere beldesi karayolu üzerinde yer alan Dilimli Barajı'nın yakınlarında bir genç aracın içinde ölü bulundu.

GENÇ ARAÇ KOLTUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU

29 yaşındaki M.D. isimli genç, park halindeki otomobilde şoför koltuğunda kafasında vurulmuş halde ölü bulundu. Otomobilde kanlar içinde cansız bedenini gören çevredeki vatandaşlar hemen jandarma ile sağlık çalışanlarına haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri aracın etrafına güvenlik şeridi çekerken, 112 sağlık çalışanları gencin cansız bedenini otopsi yapmak üzere Yüksekova Devlet Hastanesine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görenler gözlerine inanamadı! Arabasının içinde intihar etti!Görenler gözlerine inanamadı! Arabasının içinde intihar etti!

İlgili Haberler
Beton mikserin altında kalan anne hayatını kaybetti! Çocukları yara almadan kurtuldu!
Beton mikserin altında kalan anne hayatını kaybetti! Çocukları yara almadan kurtuldu!
Bahçelievler'de yürekler ağıza geldi! Olay anları kameralara yansıdı!
Bahçelievler'de yürekler ağıza geldi! Olay anları kameralara yansıdı!
Park ettiği otomobilinden inerken hastanelik oldu!
Park ettiği otomobilinden inerken hastanelik oldu!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beton mikserin altında kalan anne hayatını kaybetti! Çocukları yara almadan kurtuldu!
Beton mikserin altında kalan anne hayatını kaybetti! Çocukları yara almadan kurtuldu!
Bahçelievler'de yürekler ağıza geldi! Olay anları kameralara yansıdı!
Bahçelievler'de yürekler ağıza geldi! Olay anları kameralara yansıdı!
Park ettiği otomobilinden inerken hastanelik oldu!
Park ettiği otomobilinden inerken hastanelik oldu!
Aydın'da yasa dışı bahse büyük darbe!
Aydın'da yasa dışı bahse büyük darbe!
Son Haberler
Araç koltuğunda intihar etti! Görenler gözlerine inanamadı!
Araç koltuğunda intihar etti! Görenler gözlerine inanamadı!
Depremde hayatını kaybetmişti! Ganalı Hatayspor oyuncusu Atsu ülkesinde son yolculuğuna uğurlandı!
Depremde hayatını kaybetmişti! Ganalı Hatayspor oyuncusu Atsu ülkesinde son yolculuğuna uğurlandı!
HDP 6’lı masadan cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlık istediği ortaya çıktı!
HDP 6’lı masadan cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlık istediği ortaya çıktı!
Zeynep Kankonde ölümden döndü! Yolda yürürken Başına taş yağdı!
Zeynep Kankonde ölümden döndü! Yolda yürürken Başına taş yağdı!
Yargıtaydan yeni karar! Başka kadınla birlikte olan adama zina davasında bu deliller önemli
Yargıtaydan yeni karar! Başka kadınla birlikte olan adama zina davasında bu deliller önemli
Erzurum’da operasyon! Ahlak Büro Amirliği ‘Arka Sokaklar’ adında birçok yere baskın düzenledi
Erzurum’da operasyon! Ahlak Büro Amirliği ‘Arka Sokaklar’ adında birçok yere baskın düzenledi
Çok Okunanlar
Ünlü sanatçı Onur Akın siyasete giriyor, bakın hangi partiye müracaatta bulundu!
Ünlü sanatçı Onur Akın siyasete giriyor, bakın hangi partiye müracaatta bulundu!
İYİ Parti'de 6'lı masa ve Kılıçdaroğlu huzursuzluğu toplu istifalara neden olmaya başladı
İYİ Parti'de 6'lı masa ve Kılıçdaroğlu huzursuzluğu toplu istifalara neden olmaya başladı
Savcı Sayan hakkında flaş gelişme: Milletvekili adaylığı için istifa etti
Savcı Sayan hakkında flaş gelişme: Milletvekili adaylığı için istifa etti
İmamoğlu emekçilere haklarını vermedi! Metro İstanbul emekçileri sahaya indi!
İmamoğlu emekçilere haklarını vermedi! Metro İstanbul emekçileri sahaya indi!
Terör örgütüne destek için para toplayan şüphelilere jandarmadan operasyon!
Terör örgütüne destek için para toplayan şüphelilere jandarmadan operasyon!
Evden çıkmayan kiracısını zorla çıkartmak için elektrik ve su aboneliğini kapattırdı!
Evden çıkmayan kiracısını zorla çıkartmak için elektrik ve su aboneliğini kapattırdı!
Yorumlananlar
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!