Araç kullanırken size, "bana çarptın" diyen veya yol tarifi sormak için aracınızı durduranlara karşı dikkatli olun! Her an arabanız çalınabilir!

Dolandırıcılar ve hırsızlar son zamanlarda profesyonelce amaçlarına ulaşmayı başarıyor. Eşi benzeri görülmemiş korkunç planlar ne yazık ki birçok vatandaşı mağdur ediyor. Son olarak, İstanbul'da bir kişi, aracının çalınması üzerine emniyete başvurdu. Talihsiz vatandaşa yardımcı olmak isteyen ekipler ilk olarak bölgedeki kamera kayıtlarını inceledi. Görüntüleri izleyen ekipler, hırsızın önce kendisini arabanın önüne attığını, daha sonra ise şoförle münakaşaya girerek kaşla göz arasında aracı çaldığını gözlemledi.

HIRSIZLAR TUTUKLANDI

Ekiplerin incelemeleri sonucu, hırsızlık yapan iki kişinin kimliği tespit edildi. Yaşları 17 ve 18 olan ikilinin, benzer suçlardan 42 kez yakalandıkları belirlendi. Polisin göz altına aldığı hırsızlar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARAÇ KULLANIRKEN TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN

Son zamanlarda artışa geçen araç hırsızlığı için uyarıda bulunuldu. Arabanıza yaklaşıp adres soran, arkadan kasıtlı çarptığını hissettiğiniz veya arabanızın önüne kendini atan kişilere karşı muhakkak tedbir alınması gerektiği bildirildi.