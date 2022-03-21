Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni görev tanımı nedir, Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni ne iş yapar, Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni Tanımı;

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Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni Maaşları

Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3115.65

Meslek Adı :

Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Motorlu kara taşıtlarının muayenelerini, araç muayene istasyonlarında bulunan kontrol cihazları ile mevzuat hükümleri uyarınca yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak; a) Muayeneye gelen araçlarla ilgi ruhsat ve gerekli belgeler ile aracı teslim almak, b) Mevzuat gereğince araçta bulunması gereken yangın tüpü, ecza çantası gibi teçhizatı kontrol etmek, c) Aracı muayene kanallarına çekmek, d) Araçta bulunması gereken farlar ve ayarları, sinyal lambaları gibi aydınlatma tertibatını kontrol etmek, e) Aracın ayak ve el fren tertibatını kontrol etmek, f) Aracın şasi, motor numarası gibi numaraları ve ruhsat numaralarını kontrol etmek, g) Aracın alt kısmını ve gerekli tertibatı kontrol etmek, yağ kaçağını kontrol etmek, h) Aracın trafiğe güvenli bir şekilde çıkmasına bir engelinin olup olamadığını kontrol etmek, i) Mevzuat gereği gerekli tüm kontrolleri yapmak, j) Muayene sonunda hafif kusurlu ve kusursuz tespit ettiği araçlarla ilgili, muayeneden geçtiğine dair belgeleri doldurmak, k) Muayeneden geçen aracın ön plakasına bandrol yapıştırmak, aracı ve ilgili belgeleri teslim etmek, l) Muayene sonunda ağır kusurlu ve emniyetsiz bulduğu araçlarla ilgili muayeneden geçmediğini ve eksikliklerini gösterir rapor ile belgeleri ve aracı teslim etmek, m) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir. Güncel Meslek : EVET

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