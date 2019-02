Avusturya'dan dönerek Türkiye'ye yerleşen bir vatandaş, muayenesi biten aracı için randevu almak isterken dolandırıldı. Randevu talebi oluşturmak için internette gördüğü numarayı arayan vatandaşa 6-7 dakikalık konuşma sonrası 150 lira ekstra fatura geldi.

Edinilen bilgiye göre, Avusturya'nın Viyana şehrinden ülkeye dönüş yapan Şeref Atasever, burada oto yıkama dükkanı açtı. Aracının muayenesinin bitmesi üzerine muayene için randevu almak isteyen Atasever, internete "TÜVTÜRK araç muayenesi randevusu" yazarak karşısına çıkan ilk sayfayı tıkladı. Araç muayene randevusu için verilen 0800'lü numarayı arayan Atasever, randevu talebi oluşturmak için 6-7 dakika operatörle konuştu. Randevusunu tamamladıktan sonra telefonu kapatan Atasever, telefonuna gelen mesajla şok oldu. Operatör servisinden gelen mesajda faturasının 251,77 TL olduğunu gören ve faturasının 100 lira olduğunu bilen Atasever, randevu kaydı oluşturmak için konuşurken yaklaşık 150 lira dolandırıldığını anladı.

"BU KONUŞMANIN ÜCRETİ 140-150 KÜSUR LİRA" DEDİLER

İnternet sitesinden aldığı numarayı daha hızlı işlem yapabilmek için aradığını söyleyen Şeref Atasever, "Benim araç muayenem bitmişti. Araç muayenesi almak için internetten TÜVTÜRK araç muayenesi randevusu almam gereken linke tıkladım. İnternet sitesinden de alabiliyorsun normalde, bir de telefonla randevu almak için numara koymuşlar 0800'lü hat. Ben de o numarayı aradım daha hızlı işlem olsun diye. Bütün bilgileri verdim. Aşağı yukarı 6-7 dakikalık bir görüşme oldu. Kapattıktan sonra operatör servisinden mesaj geldi. Bu konuşma ücretiniz 140-150 küsur lira, muayene talep etmişsiniz faturası bu kadar diye" dedi.

Başına gelen bu olayı çevresinde başkalarının da yaşadığını söyleyen Atasever, "Muayene istasyonuna gittiğiniz zaman orada reklam tabelalarında gözüküyor. Muayene ücretsizdir, randevu alabilirsiniz. Ben ilk değilim. Benim gibi birçok kişi bilinçsiz davranıp bu gibi yalan, aracı siteleri arayıp randevu alanlar bu gibi sorunlarla karşılaşıyor. Kiminin faturası 200 gelmiş, 180 gelmiş. Böyle değişiyor" diye konuştu.

"KENDİ KAFALARINA GÖRE SİTE KURUYORLAR"

Hakkını sonuna kadar savunacağını söyleyen Atasever, "Bunlar aracı firmaymış, aracı sitelermiş. Kendi kafalarına göre bir site kuruyorlar. TÜVTÜRK muayene randevu yazdığınız zaman ilk başta çıkıyor zaten. Siz de zaten ilk sıradakini tıklıyorsunuz. Randevuyu oradan alıyorsunuz. Yani bu numara ücretliymiş açıkçası. Dolandırıcılık resmen internet üzerinden. Çevreme de sordum. Herkesin başına gelmiş bu gibi konular. Şikayette bulunmuşlar. Ben de bunu dile getirmek istedim. Hakkımı da her türlü savunacağım tabii ki de" ifadelerini kullandı.



"DOLANDIRICILIK ÇOK FAZLA YAYILDI"

Aracını muayene ettirmek için muayene istasyonuna gelen Aytaç Demirci ise, "Ben de internetten aldım randevumu. TÜVTÜRK'ün kendi sitesi olmasına dikkat ettim tabii. İnternette çok fazla dolandırılma, bu tarz şeyler yaşanıyor. Ben de TÜVTÜRK'ün kendi sitesinden aldım. Bir sorun yaşamadım, bir problem yaşamadım. Dikkat edilmesi gerekiyor. Dolandırıcılık çok fazla yayıldı artık, internet dolandırıcılığı" dedi.

"KONUŞTUĞUMUZ HER DAKİKA ÜCRETE TABİYMİŞ"

Kendisinin de aynı şekilde dolandırıldığını söyleyen Yusuf Gökdemir ise, "TÜVTÜRK'ten randevu alırken danışmanlık yapan bir şeye denk geldik. TÜVTÜRK dedi, sonradan sıkıştırınca danışmanlık yapıyoruz dedi ama konuşma anında zaten mesaj gitmiş. Ücrete tabiymiş bu konuştuğumuz dakikalar. Anında 184 liraya fırladı benim faturam. Kapattıktan 5-10 dakika sonra fatura takipten mesaj geldi faturamın yükseldiğine dair" diye konuştu.

ARAÇ MUAYENE FİYATLARI NEDİR 2019 TÜVTÜRK?

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 377,60 TL

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork 279,66 TL

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet 142,78 TL

Ödemeler nakit olarak kabul edilmektedir.

Yukarıda kategorileri belirtilmiş araç sınıfları dışında kalan taşıtların, hangi kategoriden ücretlendirilecekleri T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenir.

2918 sayılı "Karayolları Trafik Kanunu"nun 35. maddesi uyarınca, muayene süresi geçirilen her araçtan, gecikilen beher ay için muayene ücreti %5 oranında fazla bedel ile tahsil edilir.

Fiyatlara KDV dahildir.

Muayene raporu sonucuna göre "Ağır Kusurlu" veya "Emniyetsiz" olduğu belirlenen araçların muayeneleri onaylanmaz.

Sabit muayene istasyonlarında muayeneleri onaylanmayan araçlar muayene tekrarını, muayenenin yapıldığı aynı istasyonda veya aynı ildeki diğer tüm sabit muayene istasyonlarında,

Gezici muayene istasyonlarında muayeneleri onaylanmayan araçlar muayene tekrarını aynı gezici muayene istasyonunda veya aynı ildeki sabit araç muayene istasyonlarında,

Gezici traktör muayene istasyonunda veya gezici muayene istasyonunda muayeneleri onaylanmayan traktör cinsi araçlar ise, muayene tekrarını aynı ildeki sabit araç muayene istasyonlarında, gezici muayene istasyonlarında veya gezici traktör muayene istasyonlarında,

bir ay içerisinde ücretsiz yaptırabilirler.

Muayene tekrarı yapılmış olan veya bir aylık süre içinde muayene tekrarına gelmeyen araçlardan muayene ücreti tam olarak alınır.

ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Araç muayene randevusunun nasıl alınacağı, araç sahipleri tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Trafikte maddi ve manevi zarara uğramak istemeyen her sürücünün araç muayenesini eksiksiz olarak yapması gerekiyor. Peki, TÜVTÜRK üzerinden araç muayene randevusu nasıl alınır?

Muayene randevusu almak isteyen araç sahiplerinin TÜVTÜRK internet sitesinde yer alan ücretsiz randevu bölümünü doldurmaları gerekmektedir. Bu bölümde, randevu almak isteyen araç sahiplerinden Plaka No, Ruhsat Seri ve No ile şehir bilgisi istenecektir. Bu bilgileri doğru veren araç sahipleri, istedikleri gün ve saate randevu isteyebilecek.

Randevularında değişiklik yapmak isteyen vatandaşlar, site içerisindeki aynı bölümden bilgilerini güncelleyebilecek.

TÜVTÜRK MUAYENE RANDEVUSU KONUSUNDA UYARIYOR

Randevuların ücretsiz bir şekilde alınabileceğini ifade eden TÜVTÜRK, ücret isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini resmi internet sitesi üzerinden şu ifadelerle açıkladı;

"Son zamanlarda çağrı merkezimize gelen şikayetlerde, araç sahiplerinin internetteki reklamlar ve tanıtıcı metinler ile bazı sitelere yönlendikleri ve bu siteler aracılığıyla aldıkları araç muayene randevularının karşılığında da ücret ödedikleri belirlenmiştir. Araç muayene randevuları www.tuvturk.com.tr internet sitemizden ve 0 850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden bugüne kadar ücretsiz olarak verilmekte olup, bundan sonra ücretsiz olarak verilmeye devam edilecektir.

Bunun dışında hiçbir internet sitesi ile bağımız veya işbirliğimiz bulunmamaktadır. Araç sahiplerini bu internet siteleri ile ilgili uyarmak ve randevularını internet sitemiz ve çağrı merkezimizden ücretsiz alabileceklerini hatırlatmak isteriz."

MUAYENE ÖNCESİ HAZIRLANMASI GEREKEN EVRAKLAR NEDİR?

*Ruhsat (Trafik Tescil Belgesi ve Motorlu Araç Trafik Belgesi)

Aracınızın ruhsatı muayene sırasında mutlaka yanınızda olmalıdır.

*Satış ve devirlerde, Tescil Belgesi noter tarafından alındığından yenisi düzenlenene kadar, noter tarafından verilen "EK-44 Araç Tesciline İlişkin Geçici Belge" (geçerlilik tarihi dolmamış) muayene sırasında yanınızda olmalıdır.

*Trafik Sigortası

Trafik sigortanızın tarihini muayene öncesi kontrol edin. "Trafik Sigortası" insan taşımada kullanılmayan römorklar hariç tüm araçlar için zorunlu bir belgedir.

*Vekalet Durumu

Muayeneye getireceğiniz araç size ait değil ise bu konudaki esaslara uyunuz.

T.C Kimlik no'sunu gösteren nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaportunuzu yanınızda getiriniz.

*LPG/CNG'li Araçlar

Muayeneye gelirken LPG/CNG Tankının üzerinde yer alan bilgi etiketindeki bilgilerinin okunur şekilde gelmesi gerekmektedir.

LPG/CNG Tadilatı sonrası muayenelerde "Montaj Tespit Raporu" ve "Gaz Sızdırmazlık Raporu"

zorunlu evraktır.