Koronavirüsün Türkiye'de etkisi göstermesinin ardından araç muayeneleri ile ilgili sorunlar yaşayan vatandaşlar, internete Araç muayene süreleri uzatıldı mı? Araç muayene süreleri ertelendi mi? yazarak bu konu ile ilgili sitelere bakmaya başladı. Biz de haberimizde bu konuyla ilgili gereken bilgilere yer verdik.

Koronavirüs nedeniyle araçlarının muayene zamanı gelen ve muayene yaptırmayanlara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan koronavirüs tedbirleri kapsamında ek olarak 3 ay süre daha tanınmıştı. 3 aylık süre sonunda 45 gün içerisinde bu araçlarının muayenesinin yapılması gerekliliği de getirilip ihtiyaç duyulması halinde bu süre bakanlık tarafından uzatılabileceği belirtilmişti.

3 Nisan 2020 tarihli ve 31088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca;

MADDE 1 – 23/9/2004 tarihli ve 25592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince muayene süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

ARAÇ MUAYENE SÜRELERİ UZATILDI MI? ARAÇ MUAYENE SÜRELERİ ERTELENDİ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında araç muayene süresinin 30 Eylül’e kadar uzatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, normalleşme süreci sonrasında araçlarını muayeneye götüren vatandaşların, muayene istasyonlarında yoğunluk oluşturmalarının önüne geçilmesi ve virüsün vatandaşlara olası etkisinin en aza indirilmesi amacıyla muayene süresinin uzatılması kararı alındı.

Bu kapsamda, muayene süresi 3 Nisan-3 Temmuz tarihlerinde sona eren ve 17 Ağustos'a kadar muayenesi yaptırılamayan araçlar için söz konusu süre 30 Eylül'e kadar uzatıldı.

Karar gereğince vatandaşların hakları korunacak ve araç muayene sürelerini uzatanlardan yüzde 5'lik gecikme ücreti alınmayacak.

Ayrıca, bu dönemde 420 bin aracın muayene edilmesi bekleniyor.

ARAÇ MUAYENESİ NASIL YAPILIR?

Araç muayenesi, Tüvtürk araç muayene istasyonu aracılığı ile yapılmaktadır. Araç muayene istasyonu randevu sistemi ile çalışan bir kurum olduğu için araç muayenenizin geldiği tarihten önce muayene istasyonundan randevu almanız gerekmektedir. Bunun için Tüvtürk ücretsiz randevu hattını arayabilir ya da internet üzerinden Tüvtürk araç muayene istasyonu sitesine girerek randevu işlemini gerçekleştirebilirsiniz.



ARAÇ MUAYENESİ NE KADAR ZAMANDA YAPILIR?

Araç muayene süresi araçtan araca göre farklılık göstermektedir. Otomobil, resmi araçlar ve bu araçların römorkları 3 yaş üzeri olan tüm otomobiller her 2 yıl da bir olmak üzere muayene edilir. Traktör ve römorklu araçlar içinse 3 yaş ve üzeri olanlar için her 3 yıl da bir olmak üzere muayene edilir. Diğer motorlu araçlar içerisinde yer alan taksiler, kamyonlar, otobüsler, ticari araçlar ise ilk 1 yaş sonrasında her yıl bir kez muayene edilir. Motosiklet ve 3 tekerlekli araçlar ise 3 yaş üstü olanlar için 2 yıl da bir muayene edilir.

ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU ALIRKEN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Tüvtürk araç muayene istasyonunda randevu almadan önce bazı evrakların toplanması gerekmektedir. Bu belgeler sırasıyla şunlardır:

Araç muayenesinde bulundurulması gereken belgeler:

Aracın ruhsatı veya trafik tescil belgesi

Araca ait sigorta poliçesi

Kimlik Belgesi

Araç egzoz emisyon ruhsatı

Araçta LPG bulunuyorsa LPG ruhsatı

Randevuya gitmeden önce yukarıda sayılı olan belgelerin hazır olması gerekmektedir. Bu belgelerin hazır olması ve araç muayene istasyonundan randevu alarak gitmeniz işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Ayrıca aracınızın ödenmemiş vergisi olmadığını kontrol ederek araç muayene istasyonuna gidin.



ARAÇ MUAYENESİ İÇİN NASIL RANDEVU ALIRSINIZ?

Tüvtürk araç muayene istasyonundan aracınızı muayene ettirebilmek için 3 farklı randevu alma yöntemi bulunmaktadır. Bu yollardan birincisi Tüvtürk araç istasyonuna ait internet sitesi üzerinden, ikincisi ise

E-Devlet üzerinden ve son olarak da Tüvtürk araç muayene istasyonu randevu hattından randevunuzu oluşturabilirsiniz. Aracınızın plaka kodunu, ruhsat üzerinde belirtilmiş olan seri numarası ve şehir bilginizi girdikten sonra randevu çeşidini ve randevu gününü seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU NASIL İPTAL EDİLİR?

Direkt olarak Tüvtürk araç muayene istasyonu internet sitesi üzerinden araç plakasını, ruhsatta bulunan seri numarasını ve bulunduğunuz şehri seçerek adınızı ve soyadınızı girin. Karşınıza gelen ekranda randevu bilgilerini güncelle, tarihini değiştir veya sil butonu yardımı ile istediğiniz güncellemeyi yapabilirsiniz.