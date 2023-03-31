Araç muayenesi yaptıracak olanlar dikkat! Artık bu fiyat tarifesi kullanılacak: Modele göre fiyat değişiyor!

Resmi Gazete aracılığıyla duyurulan Hazine ve Maliye Bakanlığı bildirgesiyle birlikte, muayene süresini geçiren sürücülere yeni fırsatlar sunulacak. İşte detaylar...

ARAÇ MUAYENE İŞLEMLERİNDE YENİ DÜZENLEME YAYIMLANDI





Araç muayene işlemleriyle ilgili olarak yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Bu yeni düzenlemeyle birlikte araç sahipleri, muayene süresini geçirmeleri halinde bile kolaylıkla işlemlerini yaptırabilecekler. Böylece trafik güvenliğinin arttırılması hedefleniyor ve sürücülerin bu konuda daha bilinçli davranmaları amaçlanıyor.

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ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİNDE İNDİRİM YAPILACAK







Son dönemde yapılan bir düzenleme, araç muayene işlemlerinde büyük bir kolaylık sağlayacak. Yeni düzenleme ile birlikte, araç sahipleri muayenelerini daha uzun bir süre erteleyebilecekler. Önceden uygulanan yüzde 5'lik fazla tutar ise yerini, aylık yüzde 0.75 oranında bir ödeme tutarına bırakacak. Bu değişiklik, araç sahiplerine ekonomik açıdan büyük bir rahatlık sağlayacak. Artık daha az maddi yük ile araçlarını muayene ettirebilecekler. Böylece trafik güvenliği de artacak ve sürücüler daha güvenli bir şekilde seyahat edebilecekler.

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ARACIN MUAYENESİNİ YAPTIRMAYANLARA YENİ DÜZENLEME







Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan düzenleme ile birlikte, araç muayenesini vaktinde yaptırmayan sürücülere yönelik yeni bir uygulama başlatılıyor. 30 Eylül 2023'e kadar muayenelerini yaptırmayan sürücülerin ödemeleri gereken tutar, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yerine aylık yüzde 0.75 oranında hesaplanacak. Bu yeni uygulama, sürücülere finansal kolaylık sağlayacak.

AMACI TRAFİK GÜVENLİĞİ



Yeni düzenleme ile araç sahipleri muayene sürelerine daha dikkat edecekleri amaçlanırken zamanında araç muayenelerini yapılmasına teşvik edecek. Bu sayede trafik güvenliğinin de sağlanmış olacak.