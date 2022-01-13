Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! ÖTV matrah oranları değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı'nın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre otomobil alımında uygulanacak matrah limitleri değiştirildi. Buna göre Motor 1600 santimetre küp üstünde olmayanlar için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına ara kademeler de eklendi.

YENİ VERGİ DİLİMLERİ EKLENDİ

Yeni oluşturulan vergi dilimleri ile matrahı 150 bin-175 bin arası araçların yüzde 60, matrahı 175 bin-200 bin arası araçların yüzde 70, matrahı 200 bini aşan araçların ÖTV'si ise yüzde 80 oldu. Motor hacmi 1600 silindiri geçen, 2000 silindiri geçmeyen otomobillerde ise yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 114 binden 130 bine çıkarıldı.

ÖTV matrahı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller yüzde 45'lik vergi oranı dilimine dahil olacak. 120 bin lirayı aşan ve 150 bin liraya kadar olanlar yüzde 50'lik vergi dilimine alınacak.

200 BİN ÜSTÜNE VERGİ ORANI YÜZDE 80

ÖTV matrahı 150 bin lira ile 175 bin lira arasında olan araçlar için ise oran yüzde 60 olarak belirlendi. 175 bin lira ile 200 bin aralığında olan araçlar da yüzde 70 vergi oranı içinde yer alacak. ÖTV matrahı 200 bin lira üstü için vergi oranı da yüzde 80 oldu.

1600 - 2000 SİLİNDİR ARASINDAKİLER

Motor hacmi 1600 silindiri geçen, 2000 silindiri geçmeyen otomobillerde ise ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 45 vergi dilimine tabii olacak. ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşan, 210 bin TL'yi aşmayanlar ise yüzde 50'lik vergi diliminde değerlendirilecek. Matrahı 210 bini aşan araçlar ise yüzde 80 ÖTV oranı kapsamında yer alacak.