Araç sahipleri bayram edecek! Benzin ve motorine büyük indirim geliyor! Akaryakıt istasyonları dolup taşacak

Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle yükselişe geçen brent ve ham petrol fiyatlarında son günlerde düşüş yaşandı. Hafta başında 100 doların üzerinde olan brent petrolün fiyatı 94 dolara geriledi. Bunun üzerine benzin ve motorinin fiyatında indirim geleceği belirtildi.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM

Sektör kaynaklarının verdiği bilgilere göre benzinin litre fiyatı 2 lira 23 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 15 kuruş indirim gelecek.

Söz konusu indirimin bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacağı belirtildi.

YARINDAN İTİBAREN GÜNCEL FİYATLAR

Benzinin litre fiyatı söz konusu indirimin ardından İstanbul’da yaklaşık olarak 20,02 TL’ye, Ankara’da 20,15 TL’ye, İzmir’de 20,14 TL’ye gerileyecek.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23,33 TL’ye, Ankara’da 23,44 TL’ye, İzmir’de 23,46 TL’ye gerileyecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.