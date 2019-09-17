Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam!

Benzin ve motorine zam yapıldı. Zam, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere fiyatlara yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre 18 Eylül'ün ilk saatlerinden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 35, motorinin ise litre fiyatında 12 kuruşluk fiyat artışı gerçekleştirildi.

Yapılan zamlar Eşel mobil sistemi kapsamında ÖTV düzenlemesiyle pompa fiyatlarına benzinde 1 kuruş motorinde ise 22 kuruş olarak yansıyacak.

EŞEL MOBİL

Akaryakıt fiyatlarının döviz kurundaki oynaklık nedeniyle çok sık değişimini önlemek amacıyla, akaryakıt fiyatlarındaki artışların özel tüketim vergisinden otomatik bir şekilde karşılanması suretiyle karşılanarak akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalmasını sağlamaya yönelik bir sistem olarak adlandırılıyor. Örneğin benzin fiyatı 30 kuruş arttığında, benzindeki ÖTV 30 kuruş indirilmek suretiyle benzinin pompa fiyatı sabit tutuluyor.