Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor

Petrol fiyatlarında yaşanan yükselme ve düşüşler Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının sürekli değişmesine neden oluyor. Benzinin litre fiyatına dün yapılan 15 kuruşluk zammın ardından bu kez 5 kuruş indirim yapıldı.

İndirim haberini Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, Twitter hesabından yapılan paylaşımla duyurdu. Paylaşımda," 08/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 5 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi.

BENZİN LİTRE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Buna göre başkent Ankara'da ortalama 5,41 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,36 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,32 liradan 5,27 liraya, İzmir'de 5,43 liradan 5,38 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANACAK

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.