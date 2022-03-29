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Araç sahipleri dikkat! Bu denetimi yaptırmayanlara 2 bin 815 liralık ceza otomatik olarak kesiliyor!

EGEDES ile egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan sürücülere, 2 bin 815 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Araç sahipleri dikkat! Bu denetimi yaptırmayanlara 2 bin 815 liralık ceza otomatik olarak kesiliyor!

Egzoz muayenesi yaptırılmayan araçları trafikte belirleyecek Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) Kırıkkale'de de uygulanmaya başlanıldı.

Motorlu taşıtlar, hava kirliliğine neden olan en büyük etkenler arasında yer alıyor. Bugün trafiğe çıkan ve her gün fazlalaşan araçlar hesaba katıldığında trafik kaynaklı kirliliğin önemi daha da artıyor.

Araç sahipleri dikkat! Bu denetimi yaptırmayanlara 2 bin 815 liralık ceza otomatik olarak kesiliyor!

MUAYENE YAPTIRMAYAN ARAÇLARA OTOMOTİK CEZA

Egzoz muayenesi yaptırmayan araçlar, trafikte durdurulmadan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile otomatik olarak tespit edilebilecek. Çevre ve Şehircilik Kırıkkale İl Müdürlüğü bünyesinde denetim aracında bulunan EGEDES, yol güzergahlarında faaliyet gösterecek. Araçlar ise Mobil Plaka Tanıma Sistemi ile okunarak egzoz emisyon ölçümünü yaptırıp yaptırmadığını anında tespit edecek.

Araç sahipleri dikkat! Bu denetimi yaptırmayanlara 2 bin 815 liralık ceza otomatik olarak kesiliyor!

2 BİN 815 LİRA CEZASI VAR

Çevre ve Şehircilik Kırıkkale İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Denetimlerde egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine EGEDES sistem yazılımı üzerinden yapılan tespitler neticesinde 2 bin 815 Türk lirası idari para cezası uygulanacak. Daha temiz bir Kırıkkale'de yaşamak için vatandaşlarımızın Egzoz Emisyon Ölçümlerini süresi içerisinde yaptırmaları konusunda gerekli uyarılarda bulunuldu" ifadesi kullanıldı. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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