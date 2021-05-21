Araç sahipleri dikkat: Mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarıyla ilgili maddeler kanundan çıkarıldı!
Araç sahipleri dikkat: Mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarıyla ilgili maddeler kanundan çıkarıldı!
Türkiye Sigortalar Birliğince yapılan açıklamada, trafik sigortası tazminat hesaplamalarındaki net olmayan hususların yol açtığı belirsizlik sebebiyle, motorlu araçlar mali zorunluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarıyla alakalı iki maddenin kanun teklifinden çıkarıldığı belirtildi.