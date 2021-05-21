Araç sahipleri dikkat: Mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarıyla ilgili maddeler kanundan çıkarıldı!

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) yetkililerince yapılan açıklamada, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nın (trafik sigortası) dayanağını 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunundan alan ve ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili branşta ruhsat sahibi olan tüm sigorta şirketlerinin yapmakla ve trafikte seyreden işletenlerin yaptırmakla yükümlü olduğu belirtildi.