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  3. Araç sahipleri dikkat: Mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarıyla ilgili maddeler kanundan çıkarıldı!

Araç sahipleri dikkat: Mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarıyla ilgili maddeler kanundan çıkarıldı!

Türkiye Sigortalar Birliğince yapılan açıklamada, trafik sigortası tazminat hesaplamalarındaki net olmayan hususların yol açtığı belirsizlik sebebiyle, motorlu araçlar mali zorunluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarıyla alakalı iki maddenin kanun teklifinden çıkarıldığı belirtildi.

Araç sahipleri dikkat: Mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarıyla ilgili maddeler kanundan çıkarıldı! 1115

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) yetkililerince yapılan açıklamada, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nın (trafik sigortası) dayanağını 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunundan alan ve ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili branşta ruhsat sahibi olan tüm sigorta şirketlerinin yapmakla ve trafikte seyreden işletenlerin yaptırmakla yükümlü olduğu belirtildi.