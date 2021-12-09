Araç sahipleri dikkat! Motorlu Taşıtlar Vergisine (MTV) indirim geldi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

Türkiye'de milyonlarca araç sahibinin Ocak ve Temmuz aylarında ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2022 yılındaki tutarına ilişkin merakla beklenen Resmi Gazete kararı yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranının aksine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla bu oran yüzde 25 olarak belirlendi ve indirim sağlandı.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK TUTAR BELLİ OLDU

Resmi Gazete'de yer alan karara göre otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları grubunda 2022 yılında en yüksek MTV tutarı 62 bin 633 lira, en düşük MTV ise 136.25 lira oldu.

İŞTE MTV İÇİN YAYIMLANAN RESMİ GAZETE KARARI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararının Ekinde şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Kararı'nda 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 12/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6'ıncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifler ve geçici 8'inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %25 olarak belirlenmiştir."

Karar 1 Ocak 2022 yılında yürürlüğe gireceği ifade edilirken kararı Hazine ve Maliye Bakanlığının yürüteceği belirtildi.