Araç sahipleri elini çabuk tutsun! O saate kadar depoyu fulleyin: Büyük zam geliyor

Araç sahipleri artık kontak çevirirken iki kez düşünecek! Akaryakıta büyük zam geliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKARYAKITA DEV ZAM GELİYOR

Dolar kurunun giderek yükselmesi Brent petrol fiyatlarını da etkiledi. Brent petrol artışı ise akaryakıta yansıdı. Yapılan son haberlere göre benzine 2 TL 11 kuruş zam geliyor. Bu dev zamla birlikte İstanbul benzin fiyatı 26.19 TL, Ankara'da 26.64 TL, İzmir'de 26.66 TL olacak.





Brent petrol artışı akaryakıta yansırken vatandaş epey mağdur oluyor. Araç sahipleri benzin zam haberleri sonrasında motorine yapılacak zamları da merakla beklemeye başladı. Motorin zamlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Benzine yapılacak olan 2 TL 11 kuruş zamlar 4 Temmuz yani bugünden itibaren pompalara yansıyacak. Ankara ve İstanbul'da benzin fiyatları son zamlarla birlikte 26 TL'yi aştı.