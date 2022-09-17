Araç sahipleri, gaza basmaya hazır olun! Motorine büyük indirim geliyor! Tarih belli oldu

Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme sonrası motorinin litre fiyatına indirim gelmesi bekleniyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Milyonlarca araç sahibinin en çok merak ettiği konuların başında gelen akaryakıt fiyatları, brent petrol ve döviz kurlarında yaşanan değişime paralel olarak güncelleniyor.

İNDİRİM POMPAYA YANSIYACAK

Bu kapsamda brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüşün ardından motorinin litre fiyatına 1 lira 76 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Söz konusu indirim, 20 Eylül salı gününden itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.81 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.23 liradan satılıyor.

Araç sahipleri, gaza basmaya hazır olun! Motorine büyük indirim geliyor! Tarih belli oldu

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Araç sahipleri, gaza basmaya hazır olun! Motorine büyük indirim geliyor! Tarih belli oldu

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