Araç sahipleri mutluluktan havaya uçacak! Benzinden sonra motorine indirim geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarına gelen zam ve indirimleri internet arama motorlarında çokça araştırıyor. Özellikle brent petrol ve döviz kurundaki değişime bağlı olarak benzin ve motorinin litre fiyatı değişmeye devam ediyor. Son olarak brent petrolün varil fiyatının 84 Dolar seviyelerinden 82 Dolar gerilmesi sonrası benzine indirim imkânı doğdu.

İNDİRİM TUTARI BELLİ OLDU

Edinilen bilgilere göre benzine gelecek indirimin 48 kuruş olması, yarından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Öte yandan son olarak 14 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 9 kuruş, motorine ise 1 lira 21 kuruş zam yapılmıştı.

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İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 22 ŞUBAT ÇARŞAMBA

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.89 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.23 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10.75 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.94 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.29 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.75 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 21.24 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 21.63 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

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İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 21.16 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 21.66 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARINA GELEN ZAMLAR VE İNDİRİMLER

23 Kasım: Benzine 1 lira 16 kuruş indirim

24 Kasım: Benzine 55 kuruş zam, motorine 95 kuruş indirim

25 Kasım: Benzine 45 kuruş indirim

29 Kasım: Motorine 82 kuruş indirim

30 Kasım: Motorine 58 kuruş indirim

3 Aralık: Motorine 1 lira 16 kuruş zam

6 Aralık: Motorine 66 kuruş indirim

8 Aralık: Motorine 1 lira 90 kuruş, benzine 2 lira 15 kuruş indirim

10 Aralık: Benzine 75 kuruş indirim

16 Aralık: Benzine 1 lira 8 kuruş zam

17 Aralık: Motorine 1 lira 70 kuruş zam

20 Aralık: Benzine 61 kuruş, motorine 77 kuruş indirim

23 Aralık: Benzine 66 kuruş zam

31 Aralık: Benzine 84 kuruş zam

11 Ocak 2023: Benzine 63 kuruş indirim

13 Ocak 2023: Benzine 80 kuruş zam

16 Ocak 2023: Benzine 67 kuruş zam

25 Ocak 2023: Benzine 1 lira 25 kuruş zam

26 Ocak 2023: Motorine 83 kuruş zam

27 Ocak 2023: Benzin ve motorine 60 kuruş indirim

2 Şubat 2023: Motorine 1 lira 2 kuruş indirim

14 Şubat 2023: Benzine 1 lira 9 kuruş, motorine 1 lira 21 kuruş zam