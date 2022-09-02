Araç sahipleri sevinçten dört köşe olacak! Ayaklar gazdan kalmayacak! Akaryakıta 3 indirim birden geliyor!

Araç sahibi olan vatandaşlara sevindiren bir gelişme yaşandı. Benzin, LPG ve motorine indirim gelmesi bekleniyor.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
YAYINLAMA
Google News
Araç sahipleri sevinçten dört köşe olacak! Ayaklar gazdan kalmayacak! Akaryakıta 3 indirim birden geliyor!

Benzin, LPG ve motorine gelen art arda zamlardan sonra, araç sahipleri ayağını gazdan çekti. Ancak brent petrolün varil fiyatındaki düşüşün akaryakıta yansıması bekleniyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre akaryakıta 3 indirim birden gelmesi bekleniyor.

Araç sahipleri sevinçten dört köşe olacak! Ayaklar gazdan kalmayacak! Akaryakıta 3 indirim birden geliyor!

3 İNDİRİM BİRDEN GELİYOR

3 Eylül 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere, benzin grubunda 1.51, motorin grubunda 2.41 indirim yapılması bekleniyor. Ayrıca hafta başından itibaren LPG'ye de indirim gelmesi söz konusu olacak.

Araç sahipleri sevinçten dört köşe olacak! Ayaklar gazdan kalmayacak! Akaryakıta 3 indirim birden geliyor!

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da benzin fiyatı: 20,14

İstanbul'da motorin fiyatı: 26,93

İstanbul'da LGP fiyatı: 11,02

Araç sahipleri sevinçten dört köşe olacak! Ayaklar gazdan kalmayacak! Akaryakıta 3 indirim birden geliyor!

Ankara'da benzin fiyatı: 20,25

Ankara'da motorin fiyatı: 27,02

Ankara'da LPG fiyatı: 11,34

Araç sahipleri sevinçten dört köşe olacak! Ayaklar gazdan kalmayacak! Akaryakıta 3 indirim birden geliyor!

İzmir'de benzin fiyatı: 20,25

İzmir'de motorin fiyatı: 27,02

İzmir'de LPG fiyatı: 11,14

Akaryakıta beklenen zam geldi! Bu gece yarısı motorinin ardından benzinde de fiyat artışı yapıldı!Akaryakıta beklenen zam geldi! Bu gece yarısı motorinin ardından benzinde de fiyat artışı yapıldı!

Akaryakıt sağ gösterip sol vurdu! Benzin ve motorine indirim beklenirken tersi oldu! 80 kuruş...Akaryakıt sağ gösterip sol vurdu! Benzin ve motorine indirim beklenirken tersi oldu! 80 kuruş...

Arabası benzinli olanlara güzel, dizel olanlara kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatlarıArabası benzinli olanlara güzel, dizel olanlara kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyardı! "İddiamın arkasındayım" deyip açıkladı! "Almak için geç kalmayın"
İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyardı! "İddiamın arkasındayım" deyip açıkladı! "Almak için geç kalmayın"
ODD verileri açıkladı: Araç satışları azaldı
ODD verileri açıkladı: Araç satışları azaldı
Kripto paralarda kartlar yeniden dağıtılıyor! Uzmanlar uyardı: Çöküş bekleniyor!
Kripto paralarda kartlar yeniden dağıtılıyor! Uzmanlar uyardı: Çöküş bekleniyor!
İTO'dan çok çarpıcı Ağustos ayı ekonomi analizi, işte en çok artan ve azalan ürün fiyatları
İTO'dan çok çarpıcı Ağustos ayı ekonomi analizi, işte en çok artan ve azalan ürün fiyatları
Bakan Akar, F-16 savaş uçağına bindi, Ege Denizi semalarında uçtu! Yunanistan'a mesaj verdi! "Şımarıklığına her zaman cevap verdik, vereceğiz"
Bakan Akar, F-16 savaş uçağına bindi, Ege Denizi semalarında uçtu! Yunanistan'a mesaj verdi! "Şımarıklığına her zaman cevap verdik, vereceğiz"
Cübbeli Ahmet Hoca'dan ünlü sanatçı Musa Eroğlu'na zehir zemberek sözler! "Şiddetle ve nefretle tel'în ediyoruz"
Cübbeli Ahmet Hoca'dan ünlü sanatçı Musa Eroğlu'na zehir zemberek sözler! "Şiddetle ve nefretle tel'în ediyoruz"
İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyardı! "İddiamın arkasındayım" deyip açıkladı! "Almak için geç kalmayın"
İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyardı! "İddiamın arkasındayım" deyip açıkladı! "Almak için geç kalmayın"
Bir dönem çeşitli sebeplerden dolayı yasaklanan, şu an ise dünyanın en çok okunan kitapları arasında yer alan eserler...
Bir dönem çeşitli sebeplerden dolayı yasaklanan, şu an ise dünyanın en çok okunan kitapları arasında yer alan eserler...
Yunanistan'daki Batı Nil virüsü İçin Türk hekimlerden korkutan uyarı: "Ülkemiz için risk teşkil ediyor”
Yunanistan'daki Batı Nil virüsü İçin Türk hekimlerden korkutan uyarı: "Ülkemiz için risk teşkil ediyor”
Muharrem İnce fena faka bastı! "Siyaseti bırakırım" demişti, sözleri ortaya çıktı: "Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın, propaganda yapsın"
Muharrem İnce fena faka bastı! "Siyaseti bırakırım" demişti, sözleri ortaya çıktı: "Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın, propaganda yapsın"
Son dakika | Ev hapsi şartıyla tahliye olmuştu! Ünlü şarkıcı Gülşen için iddianame hazırlandı! 3 yıla kadar hapsi isteniyor!
Son dakika | Ev hapsi şartıyla tahliye olmuştu! Ünlü şarkıcı Gülşen için iddianame hazırlandı! 3 yıla kadar hapsi isteniyor!
ÖSYM duyurdu! 2022-ALES/2 sonuçları açıklandı!
ÖSYM duyurdu! 2022-ALES/2 sonuçları açıklandı!