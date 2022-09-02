Araç sahipleri sevinçten dört köşe olacak! Ayaklar gazdan kalmayacak! Akaryakıta 3 indirim birden geliyor!

Benzin, LPG ve motorine gelen art arda zamlardan sonra, araç sahipleri ayağını gazdan çekti. Ancak brent petrolün varil fiyatındaki düşüşün akaryakıta yansıması bekleniyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre akaryakıta 3 indirim birden gelmesi bekleniyor.

3 İNDİRİM BİRDEN GELİYOR

3 Eylül 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere, benzin grubunda 1.51, motorin grubunda 2.41 indirim yapılması bekleniyor. Ayrıca hafta başından itibaren LPG'ye de indirim gelmesi söz konusu olacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da benzin fiyatı: 20,14

İstanbul'da motorin fiyatı: 26,93

İstanbul'da LGP fiyatı: 11,02

Ankara'da benzin fiyatı: 20,25

Ankara'da motorin fiyatı: 27,02

Ankara'da LPG fiyatı: 11,34

İzmir'de benzin fiyatı: 20,25

İzmir'de motorin fiyatı: 27,02

İzmir'de LPG fiyatı: 11,14

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