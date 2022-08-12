Araç sahipleri sevinçten dört köşe olacak! Benzin ve motorin 12 liraya inecek...

Araç sahibi olan vatandaşlara sevindiren bir haber geldi. Sektör kaynaklarından gelen bazı bilgilere göre, akaryakıta gelecek olan zammın ardından, benzin ve motorinin 12 liraya kadar düşmesi bekleniyor.

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Araç sahipleri sevinçten dört köşe olacak! Benzin ve motorin 12 liraya inecek...

Araç sahiplerini sevindirecek bir indirim haberi geldi. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen Sabah Gazetesi'ne akaryakıta yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Enerji piyasalarındaki düşüşün süreceğini belirten Ergezen, benzin ve motorin fiyatlarının ise tahminlerin ötesinde bir rakama düşeceğini iddia etti.

Araç sahipleri sevinçten dört köşe olacak! Benzin ve motorin 12 liraya inecek...

"ÇİFT HANELİ İNDİRİMLER GELEBİLİR"

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, "Ben petrol fiyatlarının düşme ihtimalini yükselme ihtimalinden daha beklenebilir olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönem için 85-87 dolar bandının en olası bir fiyatlama olduğunu düşünüyorum. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda ise çift haneli indirimler görebiliriz” diye konuştu.

Araç sahipleri sevinçten dört köşe olacak! Benzin ve motorin 12 liraya inecek...

FİYATLAR 12 LİRAYA İNEBİLİR

Zafer Ergezen'in iddialarına göre akaryakıt fiyatlarında özellikle Türkiye'de ciddi indirimlerin yansıması bekleniyor. Brent petrolde 65 dolar seviyeleri görüldüğü ve doların da çok ciddi bir yükselişe girmediği takdirde benzin ve motorin litre fiyatının 12 lira seviyesine ineceği iddia edildi.

Araç sahipleri sevinçten dört köşe olacak! Benzin ve motorin 12 liraya inecek...

Araç sahipleri sevinçten dört köşe olacak! Benzin ve motorin 12 liraya inecek...

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