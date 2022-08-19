Araç sahipleri yetişemiyor: Cepler yanacak! Motorine yeniden okkalı zam geliyor!

Son günlerde brent petrol ve döviz kurunda yaşanan değişikler akaryakıt fiyatlarında değişime neden olmaya devam ediyor. Dün motorine gelen 79 kuruşluk zammın ardından, motorine yeniden zam geleceği belirtildi.

ZAM POMPAYA YANSIYACAK

NTV'nin haberine göre motorinin litre fiyatına 20 Ağustos Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş zam gelecek. Söz konusu artışın pompa fiyatlarına yansıyacağı belirtildi.

MOTORİNİN FİYATI 25 LİRAYI AŞACAK

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 25 lira 7 kuruşa, İzmir'de 25 lira 20 kuruşa, Ankara'da ise 25 lira 19 kuruşa çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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