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Araç sahiplerin üzen haber, LPG ve otogaza zam geldi! Bu geceden itibaren pompaya yansıyacak!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, bu gece yarısından itibaren LPG otogaza 40 kuruş zam geldiğini duyurdu.

Araç sahiplerin üzen haber, LPG ve otogaza zam geldi! Bu geceden itibaren pompaya yansıyacak!

Petrol fiyatlarında yaşanan artık akaryakıt fiyatlarında da zam gelmesine neden oldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, bu gece yarısından itibaren LPG otogaza 40 kuruş zam geleceğini açıkladı. Zamlı fiyatlarla birlikte litre LPG fiyatı Ankara'da ortalama 9,48 liradan 9,88 liraya, İstanbul'da ortalama 9,27 liradan 9,67 liraya ve İzmir'de 9,21 liradan 9,61 liraya yükselecek.

 

 

YAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

Yakıt ilk olarak rafineriden geçer. Bu aşamada rafineri fiyatına hem Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) hem de Enerji Piyasası Kurumu (EPDK) payı eklenir. 

Yakıtın rafineriye geldiği fiyat (petrol ithal eden bir ülke konumunda olduğumuz için) Akdeniz – İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz tarafından o günlük döviz kuruna bağlı olarak belirlenir.

Araç sahiplerin üzen haber, LPG ve otogaza zam geldi! Bu geceden itibaren pompaya yansıyacak!

EPDK’nın payı; beyaz ürünler için 2,54 TL/ m3 siyah ürünler için 2,69 TL/Ton’dur.

Depodan satış fiyatına, bayi masrafları, lojistik giderleri eklendiğinde tavsiye edilen pompa fiyatı oluşur. Bölgeden bölgeye akaryakıt fiyatlarının değişmesi bu aşamadaki lojistik farklılıklarından kaynaklanmaktadır.

Araç sahiplerin üzen haber, LPG ve otogaza zam geldi! Bu geceden itibaren pompaya yansıyacak!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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