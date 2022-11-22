Araç sahiplerine brent petrol müjdesi: Benzine indirim bekleniyor

Son olarak 90 Dolar seviyelerinde seyreden brent petrolün varil fiyatı 87 Dolar'a kadar inerken bu durum akaryakıt fiyatlarına indirim gelmesini sağladı. NTV'nin haberine göre benzinin litre fiyatına 23 Kasım Çarşamba gününden itibaren indirim gelmesi bekleniyor.

BENZİNE İNDİRİM

Söz konusu indirimin 1 lira 16 kuruş olacağı tahmin ediliyor. Benzin litre fiyatına son olarak 17 Kasım Perşembe günü 77 kuruş ve 19 Kasım Cumartesi günü 75 kuruş indirim gelmişti.

BENZİNİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,03 TL’ye, Ankara’da 20,19 TL’ye, İzmir’de TL’ye 20,20 TL’ye gerileyecek.

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MOTORİNİN FİYATI NE KADAR?

Motorine de 15 Kasım Salı günü 1 lira 54 kuruş indirim geldi ve litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,79 TL'ye, Ankara'da 24,92 TL'ye, İzmir'de 24,96 TL'ye geriledi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.